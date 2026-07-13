Caso Skanska: condenan a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por corrupción

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa Skanska.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, también impuso penas a ex directivos de la empresa sueca y a otros imputados. De las 30 personas que llegaron al juicio oral, que comenzó en 2024, 17 fueron absueltas.

Entre los ex ejecutivos de Skanska, Mario Piantoni, ex responsable de la compañía para la región; Gustavo Vago, ex presidente de la firma en Argentina; y Javier Azcárate, ex gerente comercial, fueron condenados a cuatro años de prisión. En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional.

La causa Skanska es considerada el primer gran caso de corrupción que salió a la luz durante el gobierno de Néstor Kirchner. La investigación se centró en el presunto pago de sobornos y sobreprecios para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.

De acuerdo con la acusación, la constructora utilizó un esquema de facturación apócrifa a través de más de veinte empresas fantasma para encubrir el pago de coimas y otros desembolsos irregulares relacionados con las licitaciones.

Uno de los elementos clave del expediente fue una grabación realizada dentro de la propia compañía, en la que un ejecutivo hacía referencia al pago de sobornos para asegurarse la adjudicación de las obras.

De Vido ya registra otra condena firme por la tragedia ferroviaria de Once. En noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó firme la sentencia que le impuso cuatro años de prisión al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Con información de la agencia NA