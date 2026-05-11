Le conceden la prisión domiciliaria a Julio de Vido en la causa por la tragedia de Once

El exministro Julio de Vido recibió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria en la causa en la que está condenado por la tragedia de Once. Fue una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, a raiz de su edad y estado de salud, según pudo saber elDiarioAR.

De Vido era ministro de Planificación Federal de Cristina Kirchner cuando el 22 de febrero de 2012 un tren de la línea Sarmiento se incrustó en la estación Once. El accidente dejó 52 personas fallecidas (incluida una mujer embarazada) y más de 780 heridos.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta contra la administración pública en el segundo juicio por la tragedia (fue absuelto por estrago culposo).

Alojado en Ezeiza, De Vido ahora continuará su pena en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate. El exfuncionario tiene 76 años y hace semanas fue sometido a una operación de angioplastia en la que le colocaron un stent.

La decisión de la sala III de la Casación revocó el fallo del Tribunal Oral Federal Nº4, que el pasado 16 de abril había rechazado el pedido formulado por la defensa del exfuncionario.

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.