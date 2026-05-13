El fiscal Marijuán
Imputan al hermano de Manuel Adorni por supuesto “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”
Francisco Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.
Noticia en desarrollo
