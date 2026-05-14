Más problemas en el bloque libertario: Manuel Quintar llegó al Congreso en una Tesla Cybertruck valuada en US$300.000

Manuel Quintar es abogado y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados. Es miembro del bloque libertario y como tal es defensor de la llamada “memoria completa”, esa teoría que busca reivindicar el terrorismo de Estado, e impulsor del proyecto para penalizar las también llamadas “falsas denuncias”.

Pero sobre todas las cosas, Quintar es un apasionado de los fierros. En su cuenta de Instagram, lo que más abundan son publicaciones en las que se lo ve haciendo saltos en su moto en duro por los complicados terrenos de Jujuy. Es el que diputado es miembro de AJEM (Asociación Jujeña de Enduro y Motocross) y en su cuenta de Instagram son constantes las menciones a empresas de motos y respuestos.

Este miércoles, Quintar pareció haber sido víctima de un noticia falsa, una fake news, cuando en las redes comenzó a circular una foto de una camioneta Tesla Cybertruck estacionada en el garage de la Cámara de Diputados. Fue el propio diputado quien se encargó de desterrar cualquier suspicacia y en su propia cuenta de X confirmó que el vehículo supermoderno que la compañía de Elon Musk lanzó al mercado este año le pertenece.

“Se nos ríen en la cara”, escribió uno de los usuarios que compartió el video, mientras otros ironizaron sobre el estilo de vida de dirigentes de La Libertad Avanza. También circularon publicaciones que aseguraban que Martín Menem habría pedido retirar rápidamente el vehículo para evitar repercusiones mediáticas, y otras que señalaban que fue el diputado Alfredo González el que le sugirió sacar la camioneta del lugar. Hasta el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente.

En medio de la repercusión, el propio Quintar terminó despejando las dudas sobre el vehículo. A través de una publicación en X, el legislador confirmó que la Cybertruck le pertenece, luego de que inicialmente circularan especulaciones sobre si se trataba de un auto prestado o exhibido ocasionalmente. “A mi nombre, con la mía...”, escribió.

La Tesla Cybertruck se convirtió desde su lanzamiento en uno de los modelos más comentados del mundo por su diseño futurista, su estructura de acero inoxidable y su asociación directa con Musk. En Argentina, su presencia todavía es excepcional debido a las restricciones de importación y a los elevados costos para ingresarla al país. Uno de los que la comercializa es el importador de autos Malek Fara quien la ofrece entre US$300.000 y US$355.000. Se trata de una camioneta eléctrica con una autonomía de unos 550 kilómetros y la capacidad de pasar de 0 a 100km/h en 3,9 segundos. “El Cybertruck 2026 no es solo una pick-up: es una declaración de futuro”, promete el vendedor.

Pero este no es el único vehículo de lujo de Quintar. Según su declaración jurada también tiene un Mercedes Benz y una camioneta Amarok aparte de varias motos.

CRM