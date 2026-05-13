Aunque critica a Milei, el PRO de Macri no votará para que Diputados interpele a Adorni

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados no acompañará este jueves la sesión especial convocada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de que el partido de Mauricio Macri mantiene públicas críticas al Gobierno de Javier Milei.

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, anticipó que su bloque no respaldará los proyectos de la oposición porque “hay investigación judicial en curso”.

Sin embargo, De Andreis no escatimó en cuestionamientos al funcionario. Opinó que Adorni “es más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa”, aunque aclaró que “es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de cómo termina esta novela”.

Para el diputado, la interpelación no es el camino correcto en este momento. “No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la justicia está actuando”, sostuvo, aunque reclamó que el Gobierno “tiene que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada”.

De Andreis también apuntó contra la actitud del funcionario ante las acusaciones: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”. Lo que más le llamó la atención, dijo, fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”.

La posición del PRO ante la interpelación refleja una tensión que el partido arrastra desde hace días. El domingo pasado, el partido publicó un duro comunicado en el que acusó al oficialismo de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía sacrificios que sus propios funcionarios “no están dispuestos a hacer”.

El documento, titulado “Manifiesto próximo paso”, señalaba que “el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia y arrogancia. A los dos los vamos a enfrentar”. Aunque sin mencionar nombres, el escrito circuló en plena polémica por la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y luego de que Milei lo ratificara en el cargo.

De Andreis también marcó diferencias con el estilo del presidente respecto al trato hacia el sector privado y los medios: “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”.

Pese a todo, el PRO sigue sosteniendo su apoyo parlamentario al Gobierno. El partido recordó que cuando fue necesario “estuvo ahí, del lado del cambio, sin especular, sin mirar desde afuera”. La consigna del bloque macrista, por ahora, es criticar sin voltear la mesa.