Loma Negra apaga uno de sus hornos en Olavarría hasta noviembre por exceso de stock y la suba del gas

La cementera Loma Negra anunció que apaga uno de sus hornos principales en la planta L’Amalí de Olavarría hasta noviembre, debido al exceso de insumos que se combina con una menor demanda de la construcción y al encarecimiento del gas.

La mayor cementera del país decidió avanzar con una pausa en una parte sustancial de su capacidad instalada para ajustar la actividad al contexto actual de mayor costo energético y abundancia del material destinado a la elaboración del cemento.

En este sentido, la compañía tiene acumuladas más de 700.000 toneladas de clínker, el principal componente del cemento portland, por lo que la producción y el abastecimiento al mercado interno para los próximos meses está garantizado.

Además de la paralización durante seis meses de uno de los dos hornos principales que posee la planta, también estará inactivo el otro en mayo y junio, con la previsión que se reactive en julio.

Al analizar el parate alargado de uno de los hornos, el secretario general del sindicato minero AOMA de Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que la decisión “no tiene precedentes”, ya que “las interrupciones programadas por mantenimiento generalmente no duran más de 40 días”.

El factor energético, este año toma mayor relevancia a raíz del incremento de precios por la guerra en Medio Oriente, que elevó el costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL) a US$20 por millón de BTU en promedio, frente a los US$12,3 del 2025.

De esta manera, las empresas enfrentan una mayor presión en los valores del suministro de gas que encarece el costo de producción y además también pueden ver afectada la normal provisión ante escasez por el aumento de la demanda en medio de las bajas temperaturas.

Estos condicionantes se dan en un contexto de baja actividad de la construcción. El despacho de cemento portland en abril descendió 134.200 toneladas respecto a marzo y 183.120 toneladas en relación al mismo mes de 2025, según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Asimismo, el Índice Construya (IC) reflejó que la venta de insumos para la construcción durante el primer cuatrimestre apenas supera en un 0,6% a las del año pasado, por lo que se mantiene en un nivel histórico bajo.

Este ajuste operativo coincide con el cambio de mando más importante de las últimas dos décadas para la firma. Tras la salida del Grupo Camargo Correa en las últimas semanas, la conducción quedó bajo la órbita de un grupo societario encabezado por Marcelo Mindlin.

Con información de agencias.