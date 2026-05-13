Tras el acuerdo del Gobierno con las farmacéuticas, avanzó en Diputados el tratado de patentes de EE.UU.

El Gobierno acordó finalmente con las farmacéuticas y el oficialismo logró este martes en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto de adhesión al tratado de cooperación internacional en patentes (PCT) que Donald Trump le pidió a Javier Milei. La sesión en la Cámara baja está prevista para el 20 de mayo.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local. Ese cambio significará que el PCT vuelva a debatirse en el Senado, donde obtuvo media sanción en 1998.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales. Las cámaras de medicamentos argentinos habían anticipado un perjuicio de US$3,3 mil millones para el mercado local si se firmaba el PCT con su texto original.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay. El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado. Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea.

“Esto está en el contexto de una política deliberada del Gobierno de integrar a la Argentina en el comercio internacional”, apuntó el funcionario del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Aclaró que la adhesión al tratado de cooperación no implica de modo alguno que Argentina “resigna la soberanía en materia de patentes”, “ni altera los criterios de patentabilidad locales”, y que el objetivo es “darle simplicidad a los inventores” para registrar sus invenciones.

“Va a seguir siendo el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) el que decida sobre patentamientos”, señaló Cacace. Al respecto, explicó que lo que introduce el PCT es una suerte de “mesa de entrada común” para todos los países adherentes, con un formulario único. Hasta ahora, un emprendedor o startup, si quería patentar mediante PCT tenía que asociarse a un inventor extranjero.

“Lo que le estamos dando a los inventores argentinos es que en lugar de que tengan que estar peregrinando por el mundo puedan presentar una sola solicitud en el INPI, y esa solicitud valerá para los 159 países”, remarcó el ex diputado nacional.

A su turno, Ferraro denunció que “estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido”. A su entender, al poner en reserva el capítulo II, se está “cometiendo un error” porque “va a reducir los beneficios prácticos” del sistema internacional de patentes.

Según dijo, dicho capítulo no altera “las condiciones de patentabilidad”, no condiciona “la capacidad regulatoria de la Argentina”, “no modifica criterios sustantivos para poder inscribir las patentes” y solamente busca “facilitar la presentación de solicitudes de patentes de invención”. “La adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”, sostuvo Ferraro, que presentó su propio dictamen de minoría. “No saquemos una media sanción con una reserva del capitulo 2 que no es escalable con la República Oriental del Uruguay”, reclamó, infructuosamente.

Por su parte, Santiago Cafiero (Unión por la Patria) explicó que el rechazo del bloque peronista está “fundado principalmente en la urgencia con la que se trató este proyecto, que no tienen otra cosa que ver con el acuerdo comercial que hizo Argentina con Estados Unidos”. “Es un acuerdo que ya se cayó porque la Suprema Corte de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado”, apuntó.

“Ese acuerdo había sido muy celebrado por el presidente de la Nación y todos sus funcionarios. Uno de los compromisos era terminar de suscribir a este tratado de patentes. Para nosotros no es ni más ni menos que hacer pasar por el Congreso un acuerdo con Estados Unidos sin beneficios aparentes para la Argentina”, resaltó. Para el ex canciller, no se le puede exigir al Congreso que trate el acuerdo con Estados Unidos “de a pedazos porque se les cayó el acuerdo marco”.

“Hoy las universidades e investigadores no están presentando patentes. Están en la plaza reclamando por presupuesto que ustedes les chorean. Les pasaron la motosierra y se cagan de la risa como recién. Les divierte la destrucción de la capacidad científica y tecnológica de la Argentina y que las universidades se queden sin recursos”, lamentó. “Las concesiones con Estados Unidos la hicieron ustedes a titulo personal sin ningún tipo de beneficio para la Argentina”, concluyó Cafiero.

MC