Elevaron a juicio oral la causa contra el gendarme que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

La jueza federal María Servini elevó a juicio oral el tramo principal de la causa que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión de la marcha de jubilados frente al Congreso, ocurrida el 12 de marzo de 2025. La decisión alcanza al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado de forma antirreglamentaria una pistola lanzagases que impactó en la cabeza del reportero gráfico y le provocó lesiones gravísimas.

El expediente fue enviado por sorteo al Tribunal Oral Federal N°6, mientras que la magistrada también ordenó extraer testimonios para continuar investigando la posible responsabilidad de superiores jerárquicos y funcionarios involucrados en el operativo de seguridad desplegado aquel día en las inmediaciones del Congreso.

Desde la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), habían solicitado la semana pasada que Guerrero fuera enviado a juicio por tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo y abuso de armas agravado, al considerar que realizó otros cinco disparos prohibidos durante la represión.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano acompañó el pedido y sostuvo que los efectivos actuaron “de manera desproporcionada e irracional”. Según el requerimiento fiscal, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y utilizó el arma “de forma antirreglamentaria”, apuntando en ángulo horizontal hacia los manifestantes.

Los peritajes incorporados a la causa establecieron que el disparo que hirió a Grillo fue realizado desde la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, hacia la zona donde se encontraban los manifestantes. El fotógrafo estaba agachado, detrás de una barricada improvisada, registrando el accionar de las fuerzas de seguridad a unos 47 metros de distancia.

Para la fiscalía, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina actuó con pleno conocimiento de que infringía los protocolos establecidos para el uso del armamento. “No existe posibilidad alguna de que desconociera las normas”, señaló Taiano en su dictamen, donde remarcó que el accionar del efectivo representó “un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes”.

A raíz del impacto de la granada de gas en su cabeza, Pablo Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Desde entonces debió atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas y continúa con tratamiento médico.

CRM