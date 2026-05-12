Procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento en la causa por la muerte de Nisman

La Justicia federal procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado en el marco de la causa que investiga las irregularidades cometidas durante el inicio de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, hallado sin vida en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero.

La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, quien además dispuso un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria judicial, ya jubilada.

En su resolución, el magistrado sostuvo que Fein incumplió protocolos básicos de actuación al momento de intervenir en la escena donde apareció el cuerpo del entonces titular de la UFI AMIA. Según el fallo, la ex fiscal no preservó adecuadamente el lugar ni garantizó la correcta recolección de pruebas durante las primeras horas de la investigación.

Ercolini afirmó que las omisiones y deficiencias en el procedimiento permitieron la alteración de la escena del crimen y provocaron la pérdida de elementos probatorios relevantes para esclarecer el caso. “Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio”, señaló el juez en el texto judicial.

La resolución también remarca que, para la Justicia argentina, está probado que Nisman fue víctima de un homicidio. En ese contexto, el magistrado consideró que el accionar de Fein entorpeció el avance de la investigación desde sus etapas iniciales.

El procesamiento se dictó bajo la figura de encubrimiento agravado, tanto por la gravedad del hecho investigado como por la condición de funcionaria pública que tenía Fein al momento de intervenir en la causa.

La medida se alinea con el pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el procesamiento de la ex fiscal tras tomarle declaración indagatoria.

Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento del complejo Le Parc durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015. Su muerte ocurrió pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA a través del Memorándum con Irán.

Con este nuevo fallo, la Justicia avanzó sobre el accionar de quienes tuvieron a cargo las primeras actuaciones en una de las causas judiciales y políticas más sensibles de la historia reciente argentina.

Con información de la agencia NA