La 4° Marcha Federal Universitaria vuelve a las calles para reclamar por financiamiento y recomposición salarial

La comunidad universitaria volverá a las calles este martes 12 de mayo. La cuarta Marcha Federal Universitaria concentrará a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales en todo el país con una consigna que se repite desde hace más de dos años: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga los salarios del sector. Desde diciembre de 2023, las transferencias presupuestarias al sistema universitario cayeron un 45,6% en términos reales, según denunció el propio Consejo Interuniversitario Nacional.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17. La convocatoria está encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Durante la jornada habrá paro total y suspensión de clases en todas las universidades nacionales del país.

Una ley aprobada que el Ejecutivo no cumple

En el centro del reclamo está la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma con un historial político inédito. Aprobada por amplia mayoría en el Congreso en agosto de 2025, fue vetada en septiembre de ese año por el presidente Javier Milei mediante el decreto 647/2025. El Ejecutivo argumentó que su implementación generaría un costo de más de un billón de pesos sin fuente de financiamiento y pondría en riesgo el superávit fiscal.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto en dos instancias consecutivas. Primero la Cámara de Diputados y luego el Senado —con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones— ratificaron la ley con la mayoría especial requerida. A pesar de ello, el Gobierno no avanzó en su implementación. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia y la causa avanza hacia la Corte Suprema.

La ley establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitario —que incluyen hospitales, laboratorios y partidas de investigación—, ordena la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, y aumenta las becas estudiantiles.

Franco Bartolacci, presidente del CIN, dijo en conferencia de prensa: “Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La situación salarial es uno de los puntos más críticos del conflicto. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios del personal docente y no docente cayeron un 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026.

El 65% de los docentes universitarios trabaja con dedicación simple —diez horas semanales— y cobra menos de $365.000 brutos mensuales. En el extremo más bajo, un auxiliar de segunda percibe $162.991, frente a una Canasta Básica Total de $1.360.299, que marca la línea de pobreza para un hogar tipo según el INDEC.

Incluso en el cargo más alto —profesor titular con dedicación exclusiva—, el salario básico bruto alcanza $1.456.091, apenas por encima de ese umbral. El 70% del personal universitario, según datos presentados en el Senado al momento de ratificar la ley, cobra por debajo de la línea de pobreza.

Las consecuencias ya son visibles en las aulas: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se perdieron 438 cargos docentes desde diciembre de 2023, según denunció Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

Cuarta movilización desde el inicio de la gestión Milei

Esta será la cuarta movilización federal desde que comenzó la gestión de Milei. La primera, en abril de 2024, fue la más masiva y de mayor repercusión pública. La segunda, en octubre de ese año, mantuvo la convocatoria. La tercera, en septiembre de 2025, coincidió con la sesión en la que Diputados rechazó el veto presidencial. En los tres casos, el conflicto de fondo permaneció sin resolución.

La movilización en la Ciudad comenzará horas antes del acto central en Plaza de Mayo. Los principales puntos de encuentro serán:

Plaza Houssay (UBA): concentración de 12:30 a 14 para marchar hacia el microcentro.

concentración de 12:30 a 14 para marchar hacia el microcentro. Avenida de Mayo y Salta (UNA): desde las 14.

desde las 14. Diagonal Sur y Bolívar (CGT): desde las 15.

desde las 15. Diagonal Norte y San Martín (CTAs): desde las 15.

Réplicas en todo el país

La marcha tendrá presencia en todo el territorio nacional. En Córdoba, la concentración será a las 15 en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y el acto central a las 17:30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield. En La Plata, habrá una movilización hacia Plaza de Mayo con cese total de actividades académicas.

En Salta, la concentración arrancará a las 16 en el Monumento 20 de Febrero, con marcha hacia Plaza 9 de Julio. En Santa Fe, una columna partirá desde Ciudad Universitaria a las 15 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. En La Pampa, las convocatorias serán en Santa Rosa a las 17:30 y en General Pico a las 18.