Libros de mayo: Juan Mattio, Siri Hustvedt, Alan Pauls, Betina González y la mirada de Rep sobre Charly García

Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para mayo la llegada a las librerías de una gran cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan novelas, libros de cuentos, biografías y ensayos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Siri Hustvedt, Juan Mattio, Valeria Luiselli, el dibujante Miguel Rep, Alan Pauls, Juan José Becerra, Gustavo Ferreyra, Betina González, Santiago Loza, Fernanda García Lao, Jorge Consiglio y Nora Ephron, entre muchos otros.

1. La nación de los sueños diurnos, de Juan Mattio. “Un fotógrafo de pueblo le da su archivo analógico con retratos familiares reunidos durante años a un programador perturbado para que alimente a una IA generativa. Las animaciones resultantes de este proceso, una serie de videos sexuales elaborados sin consentimiento, tendrán consecuencias de un alcance mayor que los evidentes dilemas morales implicados en la circulación clandestina de contenido falso. La concatenación de fuerzas tecnológicas y esotéricas desatadas por ese episodio alterará de manera definitiva la realidad, al hacer ingresar al mundo entidades extrañas hechas de una sustancia que los investigadores llamarán ‘materia hipersticional’ y que recuerdan a los hrönir, réplicas o duplicados de objetos y seres perdidos descritos por Jorge Luis Borges en su cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, adelantó el sello Caja Negra sobre este lanzamiento del escritor argentino Juan Mattio. Se trata de una novela que llega luego de su muy comentada Materiales para una pesadilla.

“Al retomar las obsesiones que ocupaban el centro de su anterior novela, Juan Mattio conforma una suerte de díptico en torno a la cultura digital, los territorios de la inteligencia artificial, la fragmentación de la memoria y las dinámicas oníricas. Si en Materiales para una pesadilla ya daba cuenta de la fragilidad ontológica de lo real, en La nación de los sueños diurnos Mattio profundiza en la crisis del sistema de verdad del que hoy somos testigos y se atreve a imaginar el colapso metafísico y civilizatorio que presagia”, adelantaron desde la editorial.

La nación de los sueños diurnos, de Juan Mattio, salió por Caja Negra.

2. Historias de fantasmas, de Siri Hustvedt. “A punto de fallecer, Paul Auster le dijo a su esposa que quería convertirse en un fantasma, regresar para ver cómo estaba, qué escribía tras su partida o cómo crecía su nieto Miles. Y eso es lo que ha llegado a ser para Siri Hustvedt, una presencia siempre palpable y reconfortante: al oler su tabaco en casa, al sumergirse en sus libros y al rememorar una historia de amor y una comunión intelectual que duró cuarenta y tres años. En su obra más personal, Hustvedt reconstruye su unión legendaria con él a través de la textura desgarradora del duelo y el consuelo de un amor eterno. A medio camino entre el diario y la narración literaria, el texto parte de documentos inéditos de enorme valor, desde las notas que intercambiaron durante décadas hasta los últimos escritos de Paul Auster en forma de cartas a su nieto”, adelantaron desde Seix Barral sobre este lanzamiento.

Historias de fantasmas, de Siri Hustvedt, salió por Seix Barral.

3. Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli. “Feltrinelli Editores comienza su andadura en España y América Latina con Principio, medio, fin, la esperadísima nueva obra de Valeria Luiselli, siete años después de su aclamada Desierto sonoro. En la que posiblemente sea su obra más ambiciosa e íntima, Valeria Luiselli narra el viaje de una madre y una hija por Sicilia, en un recorrido que atraviesa la memoria, el tiempo y los mitos”, informó este flamante sello en un comunicado.

“Esta historia comienza el día en que una madre y su hija adolescente llegan a Sicilia, durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes que amenazan con entrar en erupción. La madre acaba de dejar atrás un divorcio difícil y sabe que es hora de encontrarle un nuevo inicio a su vida. Por ahora el plan es: equipaje ligero —una maleta gris y una verde— y no dejar de moverse hasta que cada cosa por fin caiga en su lugar. En Principio, medio, fin, las protagonistas excavan también en el tiempo en busca de una respuesta, y en su camino hacia los orígenes familiares, míticos y geológicos vislumbran un futuro posible que conecta a nietas y abuelas, mitos y piedras, escritura y memoria. Cálida, centelleante y poética, esta novela es una declaración de amor a la imaginación, esa fuerza luminosa capaz de darle sentido a nuestro paso fugaz por el mundo”, agregaron desde la editorial.

La novela Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli, salió por Feltrinelli Editores.

4. La vida en serio. Obra completa (1958-1997) Volumen 2, de Juana Bignozzi. “La intención de esta edición es volver a poner en circulación la poética completa de Juana Bignozzi, establecer sus poemarios en dos tomos e incluir textos inéditos y materiales críticos. Este segundo volumen de La vida en serio cierra la obra completa de Juana Bignozzi a la vez que devela un misterio: el de sus poemas de juventud. Se reúnen así dos títulos inhallables, Los límites (1960) y Tierra de nadie (1962), así como un extenso conjunto de poemas no incluidos en libros. El volumen incluye también Mujer de cierto orden (1967), Regreso a la patria (1989), Interior con poeta (1993) y Partida de las grandes líneas (1997), junto con un estudio introductorio de Martín Prieto, valiosos paratextos de las ediciones originales y una cronología a cargo de su biógrafa Vanina Colagiovanni”, informaron desde Adriana Hidalgo Editora sobre este lanzamiento de mayo, con edición al cuidado de Mercedes Halfon.

La vida en serio. Obra completa (1958-1997) Volumen 2, de Juana Bignozzi, salió por Adriana Hidalgo Editora.

5. Diario chino, de Santiago Loza. “En la literatura y el cine, los viajes suelen ser el lugar donde ocurre alguna revelación vital, pero afortunadamente esa clase de epifanía no se da en este libro. En Diario chino, Santiago Loza llega a Shanghái después de años de espera y lo que encuentra, lejos del imperativo del asombro, es un territorio opaco. Una distancia entre lo que ve y lo que puede sentir, entre el cuerpo que viaja y la mente que no termina de llegar. El jet lag, el dolor físico, la lengua ajena, la dificultad para orientarse. Todo en este libro conspira contra el mito del viaje como iluminación. Pero ahí, en ese fósforo mojado que es, por momentos, la inmensa China, algo verdadero emerge”, apunta Josefina Licitra en la contratapa de esta publicación del escritor y cineasta argentino Santiago Loza. Llega este mes de la mano del sello Bosque Energético.

“Lejos de construir una crónica de lo exótico, Santiago registra una experiencia más incómoda y fértil: la de no poder capturar eso que sucede. Frente a una ciudad desbordante de estímulos, codificada de un modo casi ininteligible, la escritura se vuelve una de las pocas formas de mantenerse en eje. Con anotaciones fragmentarias, escenas mínimas, un humor fino —como un alfiler que cae— y pensamientos huidizos que a veces incluso se corrigen a sí mismos, Santiago se corre de la obligación de sorprenderse ante el mundo en el que entra y se pone un objetivo bastante más importante: sobrevivirlo. Diario chino es el relato de una llegada que no coincide con el arribo. La voz de un autor que viaja miles de kilómetros para confirmar que el verdadero movimiento hace lo suyo en otra parte: en la zona incierta donde la experiencia todavía no tiene forma y donde la escritura intenta, a tientas, dársela”, agrega la periodista y escritora.

Diario chino, de Santiago Loza, salió por Bosque Energético.

6. Gente a cenar, de Nora Ephron. “Leer un libro de Nora Ephron es como sentarse a cenar con una buena amiga. En sus páginas se despliega un menú de ingenio inconfundible, repleto de divertidísimos análisis sobre casi todo, desde su aversión a las carteras y a las arrugas hasta jugosas indiscreciones sobre su vida amorosa. En esta antología de textos inéditos en español, Ephron nos enseña, entre otras cosas, a ser los anfitriones perfectos sin morir en el intento, nos ilustra en el arte de preparar un buen sándwich, nos relata su cambio de imagen radical y se burla de las revistas femeninas, pero también medita sobre los gajes de su oficio de periodista”, informaron desde Libros del Asteroide sobre esta publicación.

Gente a cenar, de Nora Ephron, salió por Libros del Asteroide con traducción de Catalina Martínez Muñoz.

7. Campo visual, de Jorge Consiglio. “‘La realidad se mostraba ambigua y a ella le costaba interpretarla’, escribe el narrador de uno de los nueve relatos que componen Campo visual. Está hablando de Leda —unx de lxs personajes del cuento— aunque bien podría estar refiriéndose a cualquiera de ellxs: personas comunes que fuman, aman y dejan de amar, desean y dejan de desear, emprenden, trabajan, apagan el despertador para seguir durmiendo, vuelven a fumar y, de pronto, se extrañan de su propia cotidianeidad”, adelantaron desde la editorial Eterna Cadencia sobre este nuevo libro de cuentos del escritor argentino Jorge Consiglio.

“Los relatos de Campo visual comparten la densidad de la atmósfera, el espesor de los vínculos, una forma de alteración sutil y casi imperceptible de la realidad que, sin aviso, cambia el orden de las cosas. Dos manos que se rozan, un largo beso, un niño que nace, un padre que muere en el fuego; una pareja que viaja a una quinta en enero para eludir el contacto con el mundo; un médico que pierde su licencia por la inercia del sistema; la relación entre una mujer que envejece y una hija que la acompaña; un taxidermista que espera con paciencia el ejemplar que lo consagre; un mar gris y agitado que espeja el fin de una relación; una bruja que predice una condena; un conscripto de apellido Consiglio que está en plena tarea en el departamento de Bomberos de la Armada Argentina cuando estalla la guerra de Malvinas”, agregaron desde la editorial.

El libro de cuentos Campo visual, de Jorge Consiglio, salió por Eterna Cadencia Editora.

8. Estación Saturno, de Fernanda García Lao. “Dos hermanos, una mujer y un hombre, viajan por la ruta. Había un tercer hermano, pero acaba de morir y les ha dejado un gato. Pero ahora el gato escapa. ¿O fue secuestrado? Como sea, urge encontrarlo. Y esa pesquisa llevará a los dos protagonistas de esta novela hasta un hotel regenteado por dos jóvenes chinas donde el universo comienza a plegarse sobre sí, la realidad se deforma y el erotismo se manifiesta de modos inesperados; un no-lugar, un no-tiempo, donde el misterio cósmico se aviene a presentarse como inteligencia extraterrestre de cotillón, como tragedia y farsa en una misma y única versión”, adelantaron desde la editorial Entropía sobre este lanzamiento de mayo.

“García Lao regresa con Estación Saturno a los mundos donde absurdo y fantástico convergen y conforman la geografía de lo extraño. Siempre sensorial, el microcosmos de la novela está poblado por personajes al margen, dos en duelo por la muerte y el resto en duelo por la vida. Lao, más ballardiana que nunca, feroz en la crítica implícita, se vale de lo inexplicable para mostrar el vacío existencial, la vía escapista del sexo, la opresión de la soledad colectiva, cierta cobardía atávica, el peso de los silencios y las heridas que provoca la más sacrosanta de las instituciones: la familia. Afilada en la prosa, rotunda en el fraseo, poética en lo inquietante, psicofónica en la fragmentación y política en los estratos sobre los que crece la novela, la autora vuelve a contagiar un desasosiego atravesado por el humor y por una profunda angustia metafísica sólo mitigada por el atisbo final de, tal vez, nuevas (y más sanas) formas de relación”, escribe Gema Monlleó en la contratapa de esta publicación.

Estación Saturno, de Fernanda García Lao, salió por Entropía.

9. Malas lenguas, de Alan Pauls. “Los nombres y apellidos, los títulos y las tramas, las vidas y las obras, lo que se escribe y lo que se lee para poder seguir escribiendo y viviendo y confundiendo los límites entre biógrafos y biografiados… Todo esto se conjuga y comulga en la tan cómica como trágica Malas lenguas, donde —entre lo angelical y lo serpenteante, lo divino y lo diabólico— Alan Pauls vuelve a demostrar su maestría a la hora de hacer y deshacer historias con el fantasmal pasado como la más luminosa de las materias oscuras. Otra gran novela del mismo gran escritor de siempre y para siempre”, escribió Rodrigo Fresán sobre esta publicación que llega este mes a las librerías a través del sello Random House.

Malas lenguas, de Alan Pauls, salió por Random House.

10. Un amor sin futuro, de Betina González. “‘Un secreto puede ser un tesoro o un veneno’, dice la voz que narra esta novela. Su protagonista es una profesora universitaria que, luego del confinamiento obligado por la pandemia, empieza a recibir mensajes desesperados de sus alumnos con reflexiones personales a partir de los textos compartidos en clase. Un día llega un correo diferente: encierra una declaración de amor, una invitación. Ella decide no tomarlo en serio, pero el asedio de ese estudiante continúa de una manera delicada, inteligente, imbatible. Un amor sin futuro es mucho más que el relato de una relación que transgrede todas las encarnaciones estereotipadas del amor. Es un ensayo sobre la belleza en tiempos de Instagram e influencers, un tratado sobre el deseo. Betina González ha escrito una novela inesperada, de una belleza esplendente, donde la escritura es un acto de rebeldía ante la angustia y la soledad que acechan en nuestra época, en especial a los que recién se asoman a la vida”, informaron desde Tusquets sobre esta novela de la escritora argentina Betina González.

Un amor sin futuro, de Betina González, salió por Tusquets.

11. ¿Por qué existen las guerras?, de Hinde Pomeraniec, con ilustraciones de Penélope Chauvié. “Frente a una realidad turbulenta, los chicos esperan respuestas de los adultos. Hinde Pomeraniec expone los motivos principales que desatan las guerras, y analiza las herramientas que nos ayudan a imaginar un futuro mejor: los procesos de paz, las negociaciones y los acuerdos”, adelantaron sobre este lanzamiento desde Siglo Para Chicos, el sello infantil de la editorial Siglo XXI Editores.

¿Por qué existen las guerras?, de Hinde Pomeraniec con ilustraciones de Penélope Chauvié, salió por Siglo Para Chicos. Más, en esta entrevista con la autora.

12. La Antártica empieza aquí, de Benjamín Labatut. “Antes de que su nombre se convirtiera en una referencia ineludible para pensar las grandes preguntas de la ciencia y sus relaciones con el vértigo, la destrucción y la locura, Benjamín Labatut escribió La Antártica empieza aquí, su primer libro, una colección de cuentos que contenía, en estado larvario, las obsesiones que iban a marcar su literatura posterior. Publicados originalmente en 2010, y revisados por el autor para esta nueva edición, los cuentos presentan historias en las cuales la realidad se descompone y la experiencia humana se vuelve extraña. Seis narraciones atravesadas por una sensación de amenaza difusa y de violencia latente en las que una decisión mínima lo puede trastornar todo. Algo se quiebra sin estruendo: una certeza, una relación, una identidad. Aquí, la Antártica, más que un lugar o un destino físico, es una frontera: el límite tras el cual se encuentra la muerte o la revelación, el umbral donde el lenguaje comienza a fallar y el ser humano se expone a su enorme fragilidad”, anticiparon desde Anagrama sobre esta publicación.

La Antártica empieza aquí, de Benjamín Labatut, salió por Anagrama.

13. Dóberman, de Gustavo Ferreyra. “Joaquín Riste fue un reconocido showman, dueño de un oficio pulido con años de escenario. Hasta que una noche, las palabras lo abandonan. Lo que sigue es una caída sin red. Dóberman no cuenta una historia, sino un colapso. El de un hombre que intenta sostener el mito de su figura pública mientras su mente, su cuerpo y sus recuerdos empiezan a desarmarse. Un relato donde el fracaso profesional fractura al yo, y la realidad se disuelve en versiones cada vez más extrañas. Ferreyra compone un personaje brutalmente humano, y despliega una voz narrativa omnisciente que se sumerge en los pliegues más recónditos del pensamiento”, informaron desde Ediciones Godot sobre este libro, un nuevo rescate de la obra del escritor argentino Gustavo Ferreyra.

Dóberman, de Gustavo Ferreyra, salió por Ediciones Godot.

14. Charly absoluto, de Miguel Rep. “Vida y obra de Charly García en viñetas y postales de Rep. Un recorrido gráfico por su origen, sus influencias, su genio, su delirio, su música y sus polémicas: de Sui Generis a Serú Girán, del oído absoluto a la lógica del escorpión”, informaron desde Penguin Random House sobre esta publicación del dibujante y humorista gráfico argentino Rep. Publicó Sudamericana.

Charly absoluto, de Miguel Rep, salió por Sudamericana.

15. La forma del derrumbe, de Laura Cukierman. “Un domingo cualquiera, Sofía escucha en una comisaría el eco de un informe policial, una causa judicial y una detención que le resulta ajena: la de su único hijo. Cuando Federico —diecisiete años, alumno promedio, el que lavaba los platos sin que se lo pidieran— es detenido por liderar una banda que robaba a vecinos y amigos, el mundo conocido se desmorona. Un detalle termina de fracturar la escena: el chico exige un abogado propio y se niega a recibir a sus padres. La novela transcurre en las veinticuatro horas siguientes a la detención. En ese lapso, asistimos al desplome de una familia como cualquier otra y al calvario de una madre que oscila entre la negación y la rabia, entre el hijo que creyó conocer y esa figura extraña, casi monstruosa, que emerge de repente”, adelantaron desde Fondo de Cultura Económica sobre este lanzamiento.

“¿Qué tanto saben, realmente, una madre o un padre sobre su hijo? ¿Cuándo empieza lo que nadie vio venir? Cukierman construye una historia compleja, repleta de contradicciones humanas —entre la maternidad y la culpa, la vida privada y la vergüenza pública, el amor y el delito—. Convierte el relato en una experiencia límite y, al mismo tiempo, personal: la de alguien que intenta sostener la idea de su familia sin perderse en los escombros, ante la evidencia de que la persona más querida y cercana puede ser, en el fondo, un desconocido”, agregaron desde la editorial.

La novela La forma del derrumbe, de Laura Cukierman, salió por Fondo de Cultura Económica.

16. Moiras. Cuentos de mujeres que tejieron sus destinos. Compilados por Elaine Vilar Madruga. “Once cuentos oscuros. Once mujeres contemporáneas. Las protagonistas de esta antología quedan atrapadas en los hilos del destino. Aunque intenten tejer y destejer, cada puntada las devuelve a la tragedia”, adelantan desde la editorial Fera sobre este lanzamiento. Se trata de una antología de relatos de autoras contemporáneas, compilado y comentado por la autora cubana Elaine Vilar Madruga.

El libro trae cuentos de Mercedes Duque Espiau, María Fernanda Ampuero, Zezé Atabales, Agustina Bazterrica, Barbara March, Clyo Mendoza, Anna Starobinets, Fernanda Trías, Bora Chung, Lina María Parra Ochoa y Giovanna Rivero.

En el prólogo la compiladora explica que en la tradición mitológica griega, las Moiras se entienden como las hacedoras y guardianas del destino. Por este papel, y al ser figuras típicamente relacionadas con la muerte, se les ha entregado el inframundo como reino, se las ha reconocido en diferentes tradiciones como Parcas y se les otorgó además el hilo, la rueca y la tijera como símbolos de sus poderes.

“Como curadora, mi interés era mostrar que la belleza de las tinieblas escapa a las denominaciones más cerradas, que no todo puede ser nombrado terror o gótico y que existen unas fronteras mucho más amplias (y mestizas) en el reino de lo narrativo. Esta antología es un testimonio de las memorias de nuestros territorios, de las leyendas, fantasmagorías y espectralidades que nuestros espacios de convivencia y de fricción pueden contarnos”, apunta Vilar Madruga.

Moiras. Cuentos de mujeres que tejieron sus destinos, (comp. Elaine Vilar Madruga), salió por la editorial Fera.

17. Cuentos de provincia. Mitos y leyendas, varios autores. “Este libro contiene una colección única de relatos fantásticos ambientados en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Ciudades, pueblos, lagunas, ríos, llanuras, rutas y suburbios son escenarios de mitos y leyendas que pasaron de generación en generación a través de narradores anónimos y que persisten en la memoria de las comunidades”, informaron desde Ediciones Bonaerenses sobre este libro de cuentos que, como todo el catálogo de la editorial pública de la Provincia de Buenos Aires, está disponible para descargar gratis en este enlace.

“Diez autores contemporáneos versionan, con total libertad, esos mitos. El resultado es una muestra poderosa de voces y estilos que renuevan la literatura argentina, más allá de géneros literarios. Participan Jorge Consiglio, Tomás Downey, Fernanda García Lao, Betina González, Alejandra Kamiya, Luciano Lamberti, Sergio Olguín, Raquel Robles, Pablo Ramos, Leila Sucari”, agregaron desde la editorial.

Cuentos de provincia. Mitos y leyendas, varios autores, salió por Ediciones Bonaerenses. El libro se puede descargar de manera gratuita aquí.

18. Index. Historia de los índices, de Dennis Duncan. “Una lista, un mapa, un modo de clasificación, la lectura minuciosa de un texto. ¿Qué es en definitiva un índice? El historiador y escritor Dennis Duncan intenta responder esta pregunta con gracia, profundidad y erudición, y a partir de ella construye una historia de este elemento que es, en realidad, un relato sobre el tiempo y el conocimiento. De Samuel Johnson a J. G. Ballard, este trabajo repleto de curiosidades y rarezas traza su evolución desde los monasterios y las universidades de Europa en el siglo XIII hasta las oficinas de cristal y acero de Silicon Valley en el XXI”, adelantan desde el sello Ampersand sobre esta novedad de mayo.

Index. Historia de los índices, de Dennis Duncan, salió por Ampersand.

19. Un fantasma recorre el mundo. Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria (y qué podemos hacer para enfrentarla), de Pablo Stefanoni. “En 2019, un amigo le comentó al autor de este libro: Los libertarios son como los bitcoins. No se los puede sacar de internet. Sin embargo, lograron salir. La derecha neorreaccionaria ya no sorprende a nadie, corrió todos los límites y encabeza una cruzada para resetear el sistema en un sentido antidemocrático. Llamar a eso batalla cultural suena a poco: es una guerra ideológica por la visión del mundo. Y, como toda guerra, tiene sus armas y sus tácticas. En este libro esclarecedor, Pablo Stefanoni descorre el velo sobre los argumentos clave del arsenal de la derecha. ¿Estamos ante un nuevo tipo de fascismo? Si es así, ¿cómo incluir en él a los reaccionarios recién llegados, esos magnates ligados al mundo de las nuevas tecnologías y las distopías apalancadas en su riqueza? ¿Existe el wokismo, o es un invento para fortalecer la demonización de las izquierdas? ¿Por qué la derecha se volvió hipersionista y, sobre todo, cómo logró la autoabsolución de su antisemitismo clásico? ¿Tiene futuro la libertad sin democracia que proponen las derechas en el poder, por ejemplo en la Argentina?”, plantean desde Siglo XXI Editores sobre este flamante libro de Pablo Stefanoni.

“En la línea de su exitosísimo libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Stefanoni logra priorizar la información y los argumentos por sobre el griterío reaccionario, desarma los conceptos más enredados para hacerlos comprensibles y no se deja ganar por el desaliento: la historia no está escrita, y existen aquí y allá resistencias eficaces. Es hora de canalizar la indignación en un sentido opuesto. Habrá que demostrar desde la izquierda que, como dijo el propio Milei, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito”, agregan desde la editorial.

Un fantasma recorre el mundo. Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria (y qué podemos hacer para enfrentarla), de Pablo Stefanoni, salió por Siglo XXI Editores.

20. Donde yo no estaba, de Marcelo Cohen. “Donde yo no estaba es la obra cumbre de Marcelo Cohen, uno de los mayores renovadores del género fantástico que ha dado la literatura reciente. Aliano D'Evanderey, el narrador de esta novela, es dueño de un negocio mayorista de lencería femenina, esposo y padre dedicado, destacado participante del trajín social y político de la isla del Delta Panorámico donde vive, y un inigualable héroe de la sensatez. Con su curiosidad sin límites, escribir es, para Aliano, la manera de realizar un plan vital: adelgazar la personalidad, borrarse progresivamente, y que su espacio lo ocupe la plena diversidad del mundo que lo rodea. Y a eso se dedica en su diario personal, a registrar y celebrar las cosas de la vida con inteligencia y gracia, desde las minucias cotidianas, los vínculos de toda especie, hasta dilemas políticos y especulaciones filosóficas”, señalan desde la editorial Sigilo sobre este rescate de un libro central en la obra de Marcelo Cohen.

“Pero sus días apacibles sufren un gran sacudón. La separación de su mujer, que se ha enamorado de otro hombre, la detección de una enfermedad rara que podría matarlo en cualquier momento y la aparición de una serie de personajes atribulados con los que entra en diálogo –el lumpen Yónder a la cabeza, una suerte de negativo suyo– lo llevarán a hacer un gesto que desatará una crisis en su comunidad y lo arrastrará a vivir una aventura existencial inolvidable.Novela realista situada en un universo fantástico, comedia sobre la muerte y las peripecias de vivir juntos, epopeya de una conciencia en estado de disposición total, Donde yo no estaba es una invitación a habitar un mundo imaginario creado hasta el último detalle por un escritor tocado con el don de la palabra”, agregan desde la editorial.

Donde yo no estaba, de Marcelo Cohen, salió por la editorial Sigilo.

21. Mis cambios de opinión, de Julian Barnes. Aunque se despidió hace poco con su libro Despedidas, este mes llega a las librerías locales este breve ensayo del escritor británico, a través de Anagrama.

“El dadaísta Francis Picabia decía que ‘tenemos la cabeza redonda para que nuestros pensamientos puedan cambiar de orientación’. En efecto, a lo largo de los años, modificamos nuestra opinión sobre muchas cosas: gustos estéticos –la música que escuchamos, la ropa que vestimos–, afiliaciones sociales –el equipo de fútbol o el partido político al que apoyamos– y hasta cuestiones tan trascendentales como la persona a la que amamos o el dios al que veneramos. Julian Barnes explora en este ensayo la maleabilidad de nuestros recuerdos y opiniones, de las palabras que usamos y las lecturas que atesoramos. Un trabajo exquisito sobre la naturaleza escurridiza y metamórfica del pensamiento”, detallan desde la editorial.

Mis cambios de opinión, de Julian Barnes, salió por Anagrama. Con traducción de Jaime Zulaika.

22. Misterio y maneras. Prosa ocasional, de Flannery O’Connor. “‘Hay dos cualidades que hacen a la ficción. Una es el sentido del misterio y la otra es el sentido de los modales y las maneras’. Bajo esta premisa, Flannery O’Connor explora la intersección entre los detalles de lo cotidiano y el sentido último de la realidad. Misterio y maneras reúne ensayos y conferencias en los que una de las voces más singulares de la literatura moderna disecciona su oficio: desde sus irónicos recuerdos sobre la crianza de pavos reales en su granja de Georgia hasta sus célebres observaciones sobre la técnica del cuento, lo grotesco y la fe del escritor.

Estos textos —que incluyen piezas fundamentales como La naturaleza y el objetivo de la ficción y El arte del cuento— se caracterizan por su voz directa, de una honestidad ineludible. O’Connor despoja a la escritura de adornos para revelar que la ficción es, ante todo, un modo de ver. Más que un manual técnico, este libro es una indagación sobre la exigencia ética y estética de la creación: una invitación a reconocer que solo hundiendo las raíces en lo concreto se puede aspirar a lo universal“, detallan desde la editorial La Parte Maldita, sobre este lanzamiento de mayo.

Misterio y maneras. Prosa ocasional, de Flannery O’Connor, salió por el sello La Parte Maldita. Con traducción de Inés Garland.

23. Milei, fenómeno verbal, de Juan José Becerra. “El escritor se sumergió en todos los discursos, streams y apariciones televisivas de Javier Milei para que da cuenta del itinerario que hizo de él un presidente sin ayuda de consultores, experiencia, territorio ni ‘rosca’: solo con palabras”, adelantan desde Siglo XXI Editores sobre esta nueva publicación del escritor argentino Juan José Becerra.

Milei, fenómeno verbal, de Juan José Becerra, salió por Siglo XXI Editores.

24. Los amos del mundo, de Alessandro Volpi. “En 2023, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta y Netflix registraron beneficios récord y despidieron a 250.000 empleados. Detrás de todas esas empresas aparecen los mismos accionistas, cuyos principales referentes son BlackRock, Vanguard y State Street. Es la lógica de un sistema donde los precios ya no los fija la oferta y la demanda, sino un puñado de fondos que, además, son propietarios de sí mismos. Alessandro Volpi explica cuándo y cómo nace el poder de esos agentes, que hoy gestionan más dinero que cualquier Estado, además de controlar a los principales bancos, farmacéuticas, cadenas de alimentos e infraestructuras energéticas”, informaron en un comunicado desde Fondo de Cultura Económica sobre esta publicación.

“Los amos del mundo está escrito para quienes sienten, sin poder nombrarlo, que algo fundamental cambió en las reglas del juego, y se preguntan por qué cuesta más vivir de un salario, por qué los hospitales se deterioran mientras las aseguradoras prosperan, por qué la palabra democracia suena hueca cuando quienes fijan el costo de vida no se presentan a elecciones. Este libro es una herramienta para ver con claridad lo que los discursos oficiales prefieren esconder”, agregaron desde la editorial.

Los amos del mundo, de Alessandro Volpi, salió por Fondo de Cultura Económica.

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