Revés judicial para el Gobierno: rechazaron la denuncia contra periodistas de TN por las filmaciones en Casa Rosada

El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos del canal TN, por realizar grabaciones dentro de la Casa Rosada mediante el uso de “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos capaz de registrar imágenes y videos.

La denuncia había sido impulsada por Casa Militar, que argumentó que las filmaciones podían comprometer la seguridad nacional al exhibir sectores internos de la sede gubernamental. Sin embargo, tras analizar el material registrado, la Fiscalía concluyó que no existió delito alguno y solicitó el archivo de la causa al juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver de manera definitiva el expediente.

Según reveló la periodista Martina Garbarz, el dictamen de Pollicita sostuvo que en las imágenes “no hubo revelación de secretos políticos ni militares”, uno de los puntos centrales planteados en la denuncia oficial.

“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, señala el escrito del fiscal.

En el mismo sentido, el dictamen agrega que “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.

Pollicita también remarcó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes similares a las captadas por los periodistas dentro de la Casa Rosada.

“El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, sostuvo el fiscal.

Además, descartó que el material difundido incluyera áreas sensibles o reservadas del edificio gubernamental. “La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, añadió.

La polémica había generado tensión entre el Gobierno y los medios acreditados en Casa Rosada. Tras la difusión de las grabaciones, el Ejecutivo restringió temporalmente el ingreso de periodistas a la sede gubernamental y mantuvo cerrada la sala de prensa durante una semana, hasta su posterior reapertura.

Con información de medios

JIB