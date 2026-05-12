Macri le marca la cancha a Milei y prepara un nuevo acto en el conurbano

La movida de Mauricio Macri en contra de Javier Milei sorprendió a todos en el PRO. Solo Fernando de Andreis, el presidente del partido y mano derecha de Macri, estaba al tanto del “manifiesto” con el que el expresidente salió a marcarle la cancha al gobierno libertario. Hubo enojo entre los gobernadores y otros presidentes del partido, pero a Macri no le importó: el golpe estaba dirigido a Manuel Adorni, pero los destinatarios eran Milei y su propio partido. El expresidente busca recuperar el liderazgo del PRO, para afuera y para adentro. Por eso sube el perfil, organiza recorridas y prepara, para este viernes, un acto en Vicente López con el mismo lema del comunicado: “El próximo paso”.

Los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres llamaron furiosos por teléfono a De Andreis cuando vieron el comunicado. Lo mismo pasó con Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados y presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires. Ninguno había sido consultado previamente y, como el propio Gobierno, se enteraron de la publicación del comunicado cuando se compartió en las redes sociales del PRO.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, lanzó Macri, a través del equipo de comunicación de De Andreis, en una bomba teledirigida a Adorni que, con el correr de las horas, fueron ratificando sus voceros, como el senador Martín Goerling o el propio De Andreis. Había llegado el momento de despegarse de la mancha venenosa del gobierno de Milei.

“AEA, Techint. Estas son las cosas que pasan por decirle ‘Don Chatarrin’ a Rocca”, ironizó un dirigente del PRO, aludiendo al enojo de un sector del círculo rojo con los insultos que Milei viene dispensando contra el establishment económico y periodístico. Un enojo que tiene a varios empresarios discutiendo la posibilidad de instalar una alternativa “racional” a Milei en 2027 que garantice el programa económico de La Libertad Avanza pero que lo pueda volver políticamente sostenible. Una hipótesis que el propio Macri empezó a barajar en reuniones en privado con empresarios, como Paolo Rocca, el dueño de Techint que, por estas horas, el Gobierno define como “su principal opositor”.

El despegue de Macri, sin embargo, no fue consensuado con el resto del partido que todavía apuesta a sellar una alianza con LLA el año que viene para garantizarse la supervivencia en el territorio. Es el caso de Frigerio, pero fundamentalmente el de la dupla bonaerense de Cristian Ritondo y Diego Santilli, que salieron rápidamente a diferenciarse del comunicado del PRO. “Yo no fui consultado”, se atajó, irritado, Ritondo, en diálogo con elDiarioAR.

El mensaje de Macri también los tenía a ellos como destinatarios. “Mauricio les está diciendo que el que maneja el PRO es él, que se divirtieron durante algunos años pero que ahora el líder es él”, analiza un referente porteño amarillo, que se distanció hace un par de años del expresidente y juega a volver a acercarse.

Macri, que quedó duramente golpeado tras la derrota de la lista encabezada por Silvia Lospennato en la elección porteña de mayo, dejó en manos de sus alfiles provinciales el armado de las listas nacionales de octubre. Se desentendió, pidió garantizar algunos nombres propios –como el de De Andreis– y habilitó al ala negociadora de Ritondo a cerrar acuerdos con LLA en donde pudiera. Ahora, en cambio, Macri quiere levantar el perfil y participar más activamente de la vida del partido.

Aunque sea desde el exterior, donde estaba de viaje cuando mandó a publicar el comunicado del PRO.

Acto en Vicente López y sesión por Adorni

El próximo paso de Macri será encabezar un acto en Vicente López el viernes. No será tan populoso como el de Parque Norte hace un mes, al que convocó a toda la dirigencia del PRO para dar una muestra de fortaleza, pero sí lo suficiente como para hacer un llamado de atención desde uno de los pocos municipios del conurbano que el PRO todavía gobierna. Y no por cualquier intendente, sino por Soledad Martínez, una de las pocas 100% macristas que quedan en el PRO.

Será la primera actividad de Macri en la Provincia de Buenos Aires en muchos años. El encargado de diagramarle las recorridas es De Andreis, quien pasó a hacerse cargo del PRO en enero y viene de cortar toda posibilidad de un futuro acuerdo político con Patricia Bullrich en medio de los gestos de acercamiento de la exministra. “Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro. Eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina”, chicaneó en diálogo con Radio La Red, durante el fin de semana.

Macri estuvo hace unas semanas en Corrientes y Chaco y tiene planeado viajar a Santa Fe después del acto de Vicente López. Lo llama la gira de “El próximo paso”. ¿Un guiño hacia una futura candidatura? Quienes más lo conocen a Macri lo rechazan de lleno, deslizando que está “en otras cosas” desde su separación con Juliana Awada. Pero Macri igual coquetea con la posibilidad, sabedor de que, aunque no tiene los votos para ganar una elección presidencial, puede tener los votos suficientes para evitar que Milei gane. Y eso, en una negociación con Karina Milei, vale mucho.

Por eso juega a tensionar. “Esto no cambia el vínculo con el Gobierno ni cierra puertas para el futuro”, se apura en aclarar un dirigente de confianza de Macri. El expresidente no está dispuesto a romper del todo con Milei, y es por eso que su bloque no participará de la sesión opositora del jueves en la Cámara de Diputados.

Es una incógnita hasta qué punto Macri estaba dispuesto a dejar correr su enojo con Adorni y Milei. La última vez que vio al Presidente, incluso, fue para recomendarle que no fuera el vocero quien reemplazara a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Macri quiere venganza, pero no todavía. Es por ese motivo que no presionará a Ritondo para que de quórum el jueves cuando la oposición intente tratar un paquete de leyes destinadas a interpelar a Adorni.

Pero es cuestión de tiempo. “Estamos en las medidas preparatorias”, vaticinó, irónico, un diputado del PRO.

MCM/CRM