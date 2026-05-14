Día de la Manicura en Argentina: ¿por qué se celebra el 14 de mayo?

El Día de la Manicura se celebra cada 14 de mayo en Argentina, una fecha que reconoce el trabajo de miles de profesionales dedicados al cuidado, embellecimiento y salud estética de las uñas. La jornada destaca una actividad que, con el paso de los años, se consolidó como una profesión con identidad propia dentro del mundo de la belleza.

La manicura dejó de ser un servicio exclusivamente vinculado al arreglo tradicional de uñas para transformarse en una disciplina que combina técnica, creatividad y tendencias. Diseños personalizados, nail art, esmaltado semipermanente y técnicas de reconstrucción son algunas de las prácticas que hoy forman parte del rubro.

En los últimos años, el crecimiento del sector estuvo impulsado por la profesionalización y la capacitación constante. Cursos especializados y nuevas herramientas permitieron que muchas personas encontraran en la manicura una salida laboral con gran demanda en el mercado.

Además del aspecto estético, el trabajo de las manicuras también está vinculado al cuidado e higiene de las uñas y manos, un aspecto fundamental para la salud y la prevención de distintas afecciones.

Cada 14 de mayo, la fecha invita a reconocer la dedicación de quienes ejercen esta profesión y a valorar un oficio que combina precisión, creatividad y cercanía con sus clientes, convirtiéndose en una parte importante de la industria de la belleza en Argentina.

NB