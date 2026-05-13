Los fans de los Beatles celebran: llega un nuevo museo en la mítica terraza de Londres

El 30 de enero de 1969, los Beatles subieron al tejado del edificio del número 3 de Savile Row y ofrecieron una actuación de 42 minutos que supuso su última aparición pública como grupo de música, hasta que la policía subió y detuvo el concierto por quejas de vecinos por el ruido.

Casi sesenta años después, ese mismo edificio de Savile Row es noticia para los aficionados de la banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, porque en ese mítico lugar de la historia del grupo estará ubicado el primer museo en Londres.

Bautizado como ‘The Beatles at 3 Savile Row’ se abrirá en 2027 y será el primer museo avalado oficialmente por la banda y Apple Corps, contando en sus siete plantas con material de archivo inédito que incluirán no solo objetos históricos, recreaciones y experiencias inmersivas.

El proyecto de este primer museo de los Beatles en Londres cuenta con el apoyo de Paul McCartney, que declaró al respecto en una entrevista reciente: “Los fans vienen a Abbey Road, pero no pueden entrar. Esto permitirá vivir realmente la experiencia Beatles”, señaló.

Savile Row en la historia de los Beatles

El pequeño concierto de 42 minutos de los Beatles en la azotea de Savile Row de Londres quedó en la retina como uno de los momentos más icónicos de la música, que además dejó la escena de la policía desalojando a los cuatro de Liverpool por las quejas de ruido de los vecinos.

Pero este edificio supone más que eso, ya que fue un centro creativo del grupo entre 1968 y 1970. Aquí llegaron a grabar sesiones de “Let It Be”, siendo así el lugar de algunos de los últimos momentos de convivencia entre los integrantes antes de su final como banda.

Nueva música ‘Beatle’ con Paul McCartney y Ringo Starr

En este caso las buenas noticias vienen juntas, porque al mismo tiempo que se anunció el museo de los ‘Beatles’ también coincide con una nueva canción en la que colaboran los dos miembros vivos del grupo, Paul McCartney y Ringo Starr con el tema “Home to Us”.

La canción formará parte del nuevo disco de Paul McCartney, que sale a la venta el 29 de mayo, The Boys of Dungeon Lane, en el que explorará su lado más personal. Por eso, en su colaboración con Ringo Starr donde ambos rinden homenaje a sus recuerdos de infancia en Liverpool. “No teníamos mucho en absoluto, pero no importaba. Todo el mundo era estupendo y no te dabas cuenta”, expresó el cantante.

En este álbum en solitario de McCartney también hay inspiración en anécdotas vividas con los Beatles, también con George Harrison y John Lennon. Estas dos noticias se unen al hecho de que se está preparando cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes y protagonizada por Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson.