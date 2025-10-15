Todo lo que se sabe de las películas de los Beatles de Sam Mendes: uno de los proyectos de biopic más esperados

El pasado abril se anunció la realización de cuatro películas biográficas como parte de una misma experiencia cinematográfica sobre la historia de los Beatles. También se dieron a conocer los cuatro actores que darían vida a los de la banda de Liverpool. Se trata de un reparto de lujo: Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn.

Las cuatro películas estarán dirigidas por Sam Mendes, director de ‘American Beauty’ o ‘1917’, y en cada una de ellas se contará la historia de uno de los miembros del icónico grupo y que pasará tanto por las dinámicas personales como el ascenso y trayectoria de la banda.

Los protagonistas de las cuatro películas de ‘The Beatles’

Lo primero que se conoció sobre este proyecto de cuatro películas sobre ‘The Beatles’, tras confirmarse los rumores, fueron los actores que interpretarían a los integrantes de la banda de Liverpool con Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Unos meses después es cuando se conocieron más detalles al respecto, con el anuncio del elenco femenino protagonista con las actrices Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

Del resto del reparto todavía no se conoce nada más al respecto, aunque el nivel de elección de los intérpretes para los personajes más relevantes de las cintas ya despertó interés y expectativas sobre un proyecto y una experiencia sin precedentes en el cine.

El estreno de las cuatro películas de ‘The Beatles’

Otro de los detalles que se conocen sobre estas cuatro películas de ‘The Beatles’ es su fecha de estreno oficial, que se anunció al mismo tiempo que se dio la primera publicación al respecto. Sería en abril de 2028, sin fecha más concreta, por lo que todavía tocará esperar poco menos de tres años para disfrutar de este proyecto que llega por parte de Sony Pictures, con el rodaje y la producción todavía sin haber comenzado.

Las razones de crear una biopic en 4 películas

Lo que más llamó la atención de ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’, como fue descrito en los canales de Sony Pictures en redes sociales, fue el hecho de que fueran cuatro películas, una por integrante de la banda, algo poco habitual en proyectos de biopic en el cine, y que tiene una razón como comentó el propio Sam Mendes.

El director de estas películas de ‘The Beatles’ reveló en CinemaCon que “llevaba años intentando hacer una película, pero al final desistí porque sentía que la historia era demasiado grande para una película”, al mismo tiempo que no le parecía “adecuado” hacer una serie de televisión y quiso contar “esta historia tan épica a la nueva generación” con cuatro diferentes largometrajes.

Así, Mendes lo describe como “la primera experiencia de maratón cinematográfico” de este sentido al ser cuatro estrenos que se podrían dar al mismo tiempo, sin saberse en qué orden llegarán y si serán en la misma fecha o de forma consecutiva en el mismo mes.