Sindicalista denuncia “industricidio” y caída récord de la metalurgia

El secretario general de la CGT Zárate-Campana, Carlos Gutiérrez, advirtió que la economía atraviesa un “industricidio” que podría reemplazar empleo formal por trabajos de aplicaciones como Uber o Rappi. “Todos los días una empresa se achica, suspende, despide o directamente cierra. ¿Qué empresas abrieron en estos dos años? Ninguna”, sostuvo.

Crisis metalúrgica y capacidad instalada en mínimos históricos

La industria metalúrgica registró en octubre una caída interanual del 4,6%, borrando los avances que el sector había logrado el año anterior. En el análisis mensual hubo un leve repunte del 0,3%, insuficiente para revertir las fuertes contracciones previas. En lo que va de 2025, el crecimiento acumulado es prácticamente nulo (0,1%) y la producción se ubica 17,7% por debajo de los niveles de mediados de 2023.

El estudio de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) mostró además que la capacidad instalada se desplomó al 44,3%, uno de los valores más bajos de la serie histórica y comparable a los meses críticos de la pandemia: más de la mitad de las máquinas del sector permanecen frenadas u operan a media marcha.

Disputas sindicales, tensiones políticas y alerta por la precarización

Gutiérrez, dirigente de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la Argentina (ASIMRA), psicólogo social y mando medio en Toyota, afirmó que el actual programa económico “es continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo” y provoca “pérdida de capacidad productiva y del capital social acumulado por generaciones”.

También apuntó contra un sector del sindicalismo, en particular hacia Luis García Ortiz, quien conduce ASIMRA a nivel nacional desde hace cuatro décadas y con quien mantiene un conflicto judicial por el reclamo de “elecciones limpias”. “Los sindicatos no solo discuten salarios, también crean conciencia nacional y de clase. Hay pibes que trabajan en fábricas, votan a Milei y celebran las importaciones. Milei los interpeló y nosotros no”, planteó. “No podemos enojarnos con ellos ni tratarlos de estúpidos”.

El dirigente consideró urgente debatir “la robotización, la incorporación de IA y los cambios que impone la tecnología”, no para resistirlos, sino para “integrarlos de la manera más inteligente desde el interés de los trabajadores”. Comparó con Brasil, que aprobó una reforma tributaria “de justicia social” y, como miembro de los BRICS, amplió sus mercados de exportación.

Gutiérrez también cuestionó la idea de que las aplicaciones sean una salida laboral sustentable. “El desempleo se barre bajo la alfombra del cuentapropismo: autos para Uber y motos para Rappi. Es una ilusión. Cuando sumás mantenimiento y desgaste, te comés el capital, trabajando doce horas o más”, señaló. “¿Quién financia a un chofer precarizado para renovar su vehículo? Si vendés un auto con más de 300 o 400 mil kilómetros, ¿cuánto perdiste?”, concluyó.

