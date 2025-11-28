Essen admitió que despidió a decenas de trabajadores por la caída de la demanda

La fábrica de ollas y sartenes Essen confirmó que despidió a 29 trabajadores a causa de la caída de la demanda que obligó a recortar planes de producción.

Asimismo, negó que sustituya su oferta de productos por elementos importados desde China.

“En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”, señaló la empresa.

Asimismo, sostuvo que “estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda”.

Essen aclaró que “no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto”, según un comunicado.

Essen indicó: “La apertura reciente del mercado argentino permitió ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente”.

“Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional”, añadió.

Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas.

La empresa agregó que “exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México” y ratificó que “el plan de expansión regional continúa avanzando”.

El comunicado completo

Essen reafirma su compromiso con la producción argentina y la excelencia industrial

Essen informa a su comunidad, colaboradores y a la opinión pública que, frente a recientes comentarios —algunos de ellos inexactos— sobre su operación, considera importante reiterar y aclarar su posición respecto a su modelo productivo y su compromiso con la industria nacional.

Desde hace 45 años, Essen fabrica la enorme mayoría de sus productos en su planta industrial de Venado Tuerto. La marca y la Industria Argentina son conceptos profundamente vinculados, y Essen continuará produciendo en el país sus productos icónicos con la calidad y la pasión que la han caracterizado desde sus inicios. La compañía mantiene además su compromiso con el empleo de calidad y su preservación.

La apertura reciente del mercado argentino permitió a Essen ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente. Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional.

Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas.

Essen aclara que no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto.

Actualmente, la compañía exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México. El plan de expansión regional continúa avanzando.

En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual. Estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda.

Essen continúa trabajando para recuperar los niveles de producción y demanda y confía en lograrlo en los próximos meses, a la vez que avanza en el crecimiento regional. A lo largo de 45 años, la empresa ha sabido adaptarse, innovar y evolucionar sin perder su esencia. Hoy Essen mantiene intacta su filosofía: apostar al futuro con orgullo, compromiso y la excelencia que siempre distinguió a la marca. Conservamos la misma esencia que nos hizo crecer, respaldada por productos de calidad y una profunda vocación por la fabricación nacional.