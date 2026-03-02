Caso Maradona: denuncian irregularidades y se demora el juicio por jurados

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho personas acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, denunció este lunes que los fiscales no llevaron las pruebas a la audiencia preliminar y que, por ese motivo, no se pudo avanzar en la fijación de la fecha del juicio por jurados.

El letrado señaló que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, pudiera continuar con el proceso.

Baqué calificó la situación como un “escándalo” y sostuvo que, a “cinco años y cuatro meses” del fallecimiento del exfutbolista, el debate oral aún no comenzó. También cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal y afirmó que se rechazaron ocho testigos propuestos por la defensa.

Nueva audiencia en abril

Tras el planteo de la defensa, la jueza Coehlo fijó una nueva audiencia preliminar para el próximo 6 de abril, en la sede judicial ubicada en Ituzaingó 340, donde se intentará avanzar con los pasos previos al juicio por jurados que deberá enfrentar Madrid.

La enfermera integraba el equipo que atendía a Maradona en el country San Andrés, en Tigre. El exjugador fue encontrado muerto el 25 de noviembre de 2020, y la autopsia determinó que la causa fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca.

El segundo debate oral

En paralelo, el próximo 17 de marzo comenzará el segundo debate oral y público contra otros siete imputados en la causa: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica Nancy Edith Forlini, responsable de la internación domiciliaria; el clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

El primer proceso había sido anulado luego de que se conociera la filmación del documental Justicia divina, protagonizado por la exmagistrada Julieta Makintach, lo que obligó a reiniciar el debate.

Con información de NA