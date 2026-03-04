EE.UU. e Israel recrudecen los ataques sobre Irán mientras Trump promete escoltar petroleros en Ormuz para evitar una crisis energética

Los bombardeos se están recrudeciendo sobre Irán. Según informó el Ejército estadounidense, hay más de 50.000 soldados en la zona participando en la ofensiva. Y de acuerdo con lo comunicado por el Gobierno de Israel, se produjeron en la noche del martes al miércoles “ataques extensivos” sobre Irán.

Los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán continuaron, los misiles y drones iraníes intensificaron su respuesta contra los países del Golfo y las fuerzas israelíes avanzaron en el Líbano para enfrentarse a Hezbollah, mientras que los mercados financieros mundiales se desplomaban por el temor a la inflación ante la subida del precio del petróleo.

El avance de Israel en el sur de Líbano levanta las sospechas de que pudiera estar planteando un ataque terrestre más amplio en la zona.

Mientras tanto, EE.UU. se está encontrando con graves problemas para evacuar a los más de 1.500 ciudadanos estadounidenses que pidideron ayuda para ser evacuados y que se han quedado atrapados en Oriente Próximo por los bombardeos: este lunes el Departamento de Estado pidió la evacuación de nacionales en 14 países, cuando ya no hay vuelos comerciales en la zona a raíz del ataque ilegal lanzado por Washington y Tel Aviv sobre Irán.

En los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la fuerza aérea y la marina de Irán habían sido “derrotadas” y que los nuevos ataques apuntaban a la cúpula iraní. En este sentido, Israel también atacó un complejo perteneciente a un grupo responsable de elegir al próximo líder supremo de Irán, según informó una fuente israelí a CNN.

Mientras tanto, un dron iraní cayó en dependencias del consulado estadounidense en Dubái. Estados Unidos cerró embajadas en tres países y advirtió a los estadounidenses que abandonen la región. Emiratos Árabes Unidos han anunciado que habían abierto corredores aéreos seguros con sus vecinos, mientras los diferentes países se luchan por evacuar a sus ciudadanos con el transporte paralizado.

La parálisis también afecta al mercado energético. Trump, en un post de Truth Social, ordenó “seguridad y garantías” para los barcos que viajan por el Golfo, y sugirió que la marina escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Ormuz “si fuera necesario”.

Trump también afirmó en la Casa Blanca que los dirigentes iraníes a los que Estados Unidos había considerado posibles nuevos líderes habían muerto en los bombardeos de EE.UU. e Israel, y que el peor resultado sería que quien tomara el poder en Irán pudiera ser “tan malo” como sus predecesores.

Los países europeos e India trabajan en rutas de escape para sus ciudadanos en la región. Francia afirma que tiene unos 400.000 ciudadanos en Oriente Medio.

Después de que este martes se le preguntara a Trump por qué su Gobierno no estaba ayudando a evacuar a las personas atrapadas, el Departamento de Estado anunció que estaba “facilitando vuelos chárter desde Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania”, y que 9.000 estadounidenses habían abandonado la región por su cuenta.

Además, la Media Luna Roja de Irán, la principal organización de ayuda humanitaria del país, afirmó que el número de víctimas mortales había aumentado a 787 desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el sábado. También han muerto seis militares estadounidenses y decenas de personas en el Líbano. En una ciudad del sur de Irán, miles de personas llenaron las calles durante el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela primaria para niñas, según imágenes y vídeos verificados por The New York Times.

El bombardeo de la escuela el sábado causó la muerte de al menos 175 personas.