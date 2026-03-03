Villarruel habló de la acusación de “golpismo” de Milei y afirmó: “Quieren mi renuncia pero no se les va a dar”

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”. Apenas ese tuit le sirvió a la vicepresidenta Victoria Villarruel para responder a críticas de libertarios en las redes sociales y profundizó aún más su distancia con el gobierno de Javier Milei.

Un día después de la Asamblea Legislativa en el Congreso, donde volvió a marcarse la interna entre el Presidente y su segunda, Villarruel se metió en X para retrucar a seguidores del libertario. También aprovechó para apuntar contra el diputado Luis Petri, ex ministro de Defensa, que durante la noche de este lunes la cuestionaba en una entrevista en el canal TN.

Villarruel le dijo a Petri que deje de comentar “como una vieja chusma” luego de que el diputado señaló que la vicepresidenta “apostó por el fracaso del Gobierno”.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri en una entrevista con TN, y agregó: “No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Entonces la vice salió al cruce de las declaraciones de Petri y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló.

Más tarde, Villarruel volvió a apuntar contra el diputado y manifestó n sus redes: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó.

Y completó con una respuesta a un usuario en X: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

La vice siguió con su descargo durante varios minutos y también devolvió las acusaciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber usado el celular durante la Asamblea Legislativa: “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

MC