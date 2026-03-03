El peligro de una nueva “guerra eterna”: ¿tiene EE.UU. un plan para Irán?

Donald Trump se enfrenta a crecientes presiones para definir su estrategia respecto a Irán en un contexto de ataques continuos contra el país y tras confirmarse las primeras muertes de soldados estadounidenses desde que comenzaron las operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Los críticos de Trump exigen que la Casa Blanca aclare qué va a pasar a continuación. Los opositores y analistas afirman que la falta de un plan claro hasta ahora ha creado el peligro de que Estados Unidos se vea envuelto en un conflicto prolongado, algo que Trump ha prometido evitar en repetidas ocasiones.

“Si la Administración tiene un plan de acción, lo cierto es que aún no lo ha mostrado”, señala Alex Vatanka, investigador principal y especialista en Irán del Instituto de Oriente Medio en Washington. El experto indica que Trump “va a tener que avanzar hacia una estrategia geopolítica más amplia, que no se limite a la parte militar, sino que incluya un debate más profundo en su Administración sobre qué tipo de cambio de régimen podrían llevar a cabo”. “En este caso, no estamos ante una campaña de cuatro días, cuatro semanas o incluso cuatro meses. Podría ser algo mucho más largo”, agrega.

Trump, que en numerosas ocasiones ha calificado la invasión de Irak en 2003 como un error, ha sido criticado por no justificar públicamente la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones iraníes, después de asegurar que había “destruido” las infraestructuras nucleares del país en una serie de bombardeos el pasado mes de junio.

En sus escuetas alusiones a la situación de Irán en el discurso sobre el estado de la Unión de la semana pasada, se refirió a las amenazas del programa nuclear y los misiles balísticos iraníes, pero no mencionó el cambio de régimen. También afirmó que preferiría resolver las cuestiones de la supuesta amenaza militar de Irán por la vía diplomática.

Los bombardeos no cambian regímenes

Los demócratas han expresado su temor de que la decisión de atacar Irán pueda ser indefinida y de que no tenga un objetivo claramente establecido.

“¿Adónde nos lleva todo esto [esta escalada]?”, se preguntaba Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, en declaraciones a la cadena NPR: “Podemos bombardear Irán junto con los israelíes durante un largo periodo, pero ¿con qué fin?”. “¿La intención es un cambio de régimen? Porque no hay muchos ejemplos de cambios de régimen provocados por bombardeos. Ni, francamente, de fuerzas militares estadounidenses que hayan llevado a cabo un cambio de régimen de forma satisfactoria”, ha recordado el político.

Por su parte, Vatanka advierte de que hay pocas perspectivas de cambio de régimen sin que este se derrumbe “bajo su propio peso” ante la oposición popular o sin que Estados Unidos despliegue “soldados en el terreno”, una opción que, según su análisis, sería mejor llevar a cabo utilizando recursos de las agencias de inteligencia en lugar de soldados. El experto subraya que una forma eficaz de llevar a cabo esta última opción sería apoyarse en la información de inteligencia que la CIA obtiene sobre el terreno, la misma que permitió identificar quiénes eran los altos dirigentes que se ocultaban, dónde estaban y en qué momento.

“Utilizar los mismos recursos propiciar una nueva dinámica política en el régimen y, en esencia, hacer que la población acepte que este régimen ha desaparecido, que no va a volver de la misma manera y llevar a cabo una especie de transformación política requiere mucha inversión, y ni siquiera es seguro que Estados Unidos pueda llevarlo a cabo”, señala.

Una de las lecciones que hemos aprendido del pasado, desde la guerra de Corea hasta la guerra fría, pasando por Vietnam y, por supuesto, Irak y Afganistán, es que no basta con iniciar una guerra, hay que tener un plan para terminarla Steven Cash — ex oficial de operaciones de la CIA

Steven Cash es un exoficial de operaciones de la CIA que ahora dirige Steady State, una organización formada por exresponsables de seguridad nacional de Estados Unidos que promueve posiciones y análisis en política exterior y defensa. Desde su experiencia institucional, califica la ausencia de un plan para el futuro como “profundamente preocupante” y sugiere que Trump podría estar más interesado en crear las condiciones para interferir en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán en noviembre que en un cambio de régimen en Irán.

“Una de las lecciones que hemos aprendido del pasado, desde la guerra de Corea hasta la Guerra Fría, pasando por Vietnam y, por supuesto, Irak y Afganistán, es que no basta con iniciar una guerra, hay que tener un plan para terminarla”, concluye.

¿Una negociación posible?

Tras confirmarse la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la figura política más poderosa de la teocracia y máximo líder religioso de Irán, junto con la de otras muchas figuras destacadas del régimen, Trump afirmó que los líderes que ahora están al mando del régimen están abiertos al diálogo.

“Quieren negociar, y yo he aceptado negociar, así que hablaré con ellos”, dijo en declaraciones a The Atlantic. “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber ofrecido lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Han esperado demasiado”, ha indicado.

Sin embargo, en el contexto de los ataques contra Irán y la respuesta de Teherán en distintos puntos de Oriente Medio, esto podría no ser fácil.

Trump ha asegurado que la mayoría de los que participaron en las negociaciones anteriores han muerto en los ataques. “La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe. Podrían haber llegado a un acuerdo antes”.

Los comentarios parecen respaldar la opinión de Vatanka de que el presidente de Estados Unidos no tiene “un plan para cambiar el régimen”, sino que su objetivo es tener un “régimen debilitado que no tenga la capacidad de hacer daño”. “Si quisiera un cambio de régimen, hay muchas figuras de la oposición a las que podría llevar a la Casa Blanca y decir: 'Este tipo va a ser el próximo líder gobernante de Irán”, señala Vatanka. “No lo está haciendo, lo que nos lleva a pensar que tal vez todavía esté pensando en [llegar a un acuerdo con] el régimen actual”.

Pero esa idea podría verse frustrada por la represalia iraní, que podría obligar a Trump a adoptar una línea más dura para no parecer débil.

De acuerdo con las últimas informaciones, seis soldados estadounidenses murieron tras la respuesta de Irán, que desde el sábado lanzó diferentes oleadas de ataques.

En su primer mensaje grabado en vídeo en el que anunciaba los ataques el sábado, Trump apoyó explícitamente el “cambio de régimen”, pero dio pocas indicaciones sobre cómo debería llevarse a cabo, más allá de instar a la población iraní a actuar. “Durante muchos años, pidieron el apoyo de Estados Unidos”, aseguró. “Ahora tienen un presidente (en Estados Unidos) que les está dando lo que pidieron. Así que veamos cómo responden. Este es el momento de actuar. No dejen pasar la oportunidad”, afirmó.

Traducción de Francisco de Zárate.