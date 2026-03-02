Jorge Macri inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña: “No queremos vivir como en lo peor del conurbano”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad “del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de la 29º apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Delante de todo el Cuerpo Parlamentario, el mandatario anunció cuál es el rumbo de su gestión y de qué manera van a lograr cumplir con cada uno de esos objetivos vinculados con mejorar la situación de vivienda y hábitat, la salud, la educación y la seguridad.

“La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños, que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia. Esto lo tengo claro desde el primer día que asumí y por eso elegí defender a esa mayoría silenciosa, respetuosa de la ley, que se sentía impotente viendo la 9 de julio todos los días cortadas”, comenzó Macri.

En la misma línea, señaló que los manteros, los acampes, las ranchadas y las casas tomadas ya no son parte de la Ciudad gracias a su conducción, a pesar de que eso “incomode y genere la resistencia de quienes prefieren que nada cambie”.

Asimismo, remarcó que desde que asumió “se recuperaron los principios básicos de convivencia”, y la propiedad privada “se respeta”: “No nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar, sin eufemismos ni romanticismos”, agregó.

“En estos dos años intercambié más de 15.000 mensajes personales con vecinos, con llamadas y tuvimos con el equipo de gobierno más de 350 reuniones en cada barrio de la ciudad. Escuchamos a todos sus críticas, propuestas, ideas, porque parte de gobernar es eso, escuchar, revisar y mejorar. Y cuando los vecinos plantean un problema concreto, actuamos. Señores legisladores, hoy les traigo algunas de esas demandas que no son de un Gobierno, sino de miles, millones de vecinos y que requieren de un trabajo conjunto entre la legislatura, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de nuestras diferencias, nos debería unir el mismo objetivo, trabajar por y para los vecinos de la ciudad más linda del mundo. Esa voluntad quedó reflejada en la aprobación del presupuesto 2026”, manifestó el jefe de Gobierno.

Por otro lado, se refrió al acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de propio fuero laboral de la Ciudad, que señaló como “un paso más para consolidar nuestra autonomía”.

También informó que están avanzando con la implementación de un sistema para que los porteños puedan resolver “los conflictos laborales de manera moderna y ágil” y le agradeció a toda la Legislatura por dicha aprobación.

En otro orden, se refirió a la importancia de “generar las condiciones para que el privado crezca e invierta”, con el objetivo de que pueda “competir, agregar valor y generar empleo” y destacó que con más inversión privada la Ciudad “seguirá creciendo”.

Por otra parte, nombró la importancia de las leyes de salud mental y destacó el trabajo que realizan, desde su gestión, con la asistencia de las personas en situación de calle, a las que también ayudan ante el consumo problemático y adicciones. En ese mismo plano, le pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cumpla su parte porque “hay una ley la obliga a tener paradores”, debido a que 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano.

Para finalizar, recordó que el Gobierno Nacional debe cumplir con el pago de la coparticipación de una deuda generada “por el gobierno kirchnerista” y que aún se mantiene con los porteños; asimismo, expresó que su gestión “apoyó y apoya” a Javier Milei “en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas”, sin embargo, ese acompañamiento “nunca les hizo retroceder en el planteo por los fondos que pertenecen a los porteños”.

“Debo decir que el trabajo con el Gobierno Nacional hoy en día es constante y estamos encontrando soluciones mes a mes a los recursos que deben ser pagados a la ciudad. Pero para ponerlo en perspectiva, para hablar de la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos por ejemplo con ese dinero hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambús, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales si se saca de la Ciudad, comprar 500 patrulleros más, 60 formaciones de subte nuevas y aún así podríamos seguir bajando impuestos y aliviar el bolsillo de los porteños. Esa es la magnitud de la deuda que todavía tenemos. Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir y eso es lo que hicimos para cambiar la vida de la Ciudad”, concluyó.

Con información de NA.

IG