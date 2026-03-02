El golpe económico del ataque a Irán: petróleo más caro y una nueva sacudida en los mercados

Se espera que el precio del petróleo suba este lunes, a pesar del compromiso de los principales países productores de aumentar la producción, ya que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques y posible cierre del estrecho de Ormuz inquietan a los inversores.

El crudo estadounidense está en camino de subir un 9% cuando se reanude la negociación, según datos del bróker IG. La subida se produce a pesar de que la OPEP+, el cártel de productores de petróleo, ha acordado este domingo aumentar la producción de petróleo más de lo esperado para contrarrestar el impacto del conflicto.

La Guardia Revolucionaria de Irán comunicó a los barcos que el sábado “no se permitía” el paso por el estrecho de Ormuz, lo que supuso el cierre parcial de este importante cuello de botella petrolero y provocó la interrupción de algunos envíos.

Cada año, alrededor de 500 000 millones de dólares en comercio energético y el 20% del suministro mundial de petróleo pasan por el estrecho. Los buques también transportan productos químicos y fertilizantes, lo que significa que cualquier interrupción podría afectar a la agricultura y a los precios mundiales de los alimentos.

El domingo dos barcos sufrieron daños en el estrecho y, según Reuters, al menos 150 petroleros que transportaban crudo, gas natural licuado y productos petrolíferos echaron el ancla en aguas abiertas en el golfo de Oriente Medio, más allá del estrecho de Ormuz. Los gigantes del comercio marítimo Maersk y MSC han anunciado que suspenden todos sus trayectos en la zona.

Teherán lleva mucho tiempo advirtiendo de que podría aprovechar su ubicación para cerrar el estrecho como represalia por una agresión militar. Tamsin Hunt, analista senior de S-RM, una consultora global de inteligencia y ciberseguridad, señala, sin embargo, que “cerrar el estrecho por completo sería devastador para la propia economía de Irán”.

Los mercados de fin de semana de IG han señalado que el crudo estadounidense podría subir a más de 73 dólares el barril cuando se reanude la cotización en Nueva York a última hora del domingo, frente a los 67 dólares el barril del viernes por la noche. Sería su nivel más alto desde junio de 2025, cuando Estados Unidos lanzó ataques contra las instalaciones nucleares de Irán.

Los analistas de Barclays señalan por su parte que el precio del petróleo podría alcanzar los 80 dólares por barril en caso de una “interrupción significativa del suministro”. Analistas del Royal Bank of Canada, han indicado por su parte que “los líderes regionales advirtieron a Washington sobre los riesgos de contagio de una nueva confrontación con Irán e indicaron que un precio del petróleo superior a 100 dólares era un peligro claro”.

Se espera que el aumento de los precios mayoristas del petróleo se refleje también en los precios de las gasolineras y provoque caídas en las bolsas mundiales, que la semana pasada marcaron máximos históricos en varias plazas, incluido el Ibex 35. En lugar de las bolsas, es previsible que los inversores globales busquen activos refugio este lunes. El oro, que registró alzas en las últimas cuatro semanas, subía un 2,25 % hasta casi 5.400 dólares la onza en los mercados de fin de semana de IG, y la plata se cotiza un 3,2% más alta.

La importancia de Ormuz

Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, y su cierre interrumpiría los envíos desde Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, así como desde Irán, lo que provocaría escasez y un aumento de los precios de la energía.

Ocho países de la OPEP+ han acordado en la reunión de este domingo aumentar la producción de petróleo en 206 000 barriles diarios en abril, en comparación con las expectativas originales de un aumento de 137 000, según informa Reuters.

La empresa portuaria DP World ha anunciado la suspensión de sus operaciones en el puerto de Jebel Ali en Dubai y la Mediterranean Shipping Company, MSC, ha dejado de aceptar reservas para envíos mundiales a Oriente Medio hasta nuevo aviso.

La Agencia Internacional de la Energía ha afirmado, por su parte, que estaba siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y sus posibles implicaciones para los mercados mundiales del petróleo y el gas y los flujos comerciales.

El conflicto también ha provocado un aumento del coste de los seguros de los buques en la región, según Dylan Mortimer, responsable de seguros marítimos de guerra en la consultora de gestión de riesgos Marsh. “Los principales riesgos se centran en el Golfo Pérsico y el Golfo de Arabia, en particular la amenaza de abordaje y captura de buques por parte de las fuerzas iraníes y el posible cierre del estrecho de Ormuz”, afirma.

Omán informó el domingo de que un petrolero había sido atacado en el estrecho de Ormuz, causando heridas a varios de sus tripulantes. El ataque se dirigió contra un buque registrado en la nación insular de Palau, según la agencia de noticias estatal de Omán.

El experto en seguros marítimos explica que los ataques a los buques pueden tener “importantes repercusiones en las tarifas de los seguros de guerra” y añade: “La situación es más preocupante que en crisis anteriores. En este momento, las circunstancias son muy inestable y requieren de una monitorización constante”.

La mayoría de los mercados bursátiles de la región del Golfo cayeron el domingo. El mercado de Arabia Saudí perdió un 2,5 %, arrastrado por los valores financieros, las empresas industriales y los servicios públicos. Sin embargo, las acciones de la petrolera Saudí Aramco subieron un 2,5 % tras la previsión de un aumento del precio del crudo.

La bolsa de Kuwait suspendió la cotización hasta nuevo aviso, alegando las “circunstancias excepcionales” a las que se enfrentaba el país tras convertirse en uno de los objetivos de la respuesta iraní a los ataques de Israel y EE.UU.

Esta información fue actualizada por la redacción de elDiario.es