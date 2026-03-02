El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Javier Milei llegó al Congreso para dar inicio al período de sesiones ordinarias escoltado por los Granaderos a caballo. En la puerta del Palacio Legislativo, lo esperaban Victoria Villarruel y Martín Menem.

Al bajarse del auto y entrar al recinto, el mandatario primero saludó con un beso al senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala. Después le estrechó la mano a la vicepresidenta en un frío saludo que la transmisión oficial no mostró. Allí, Milei avanzó unos pasos y le dio un fraternal abrazo al titular de la Cámara de Diputados, con quien tuvo un breve intercambio en voz baja.

Una vez que ingresó, comenzó a saludar a los integrantes de la Comisión de Exterior que lo recibió en la entrada. Se trata de los legisladores Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Lilia Lemoine, Martín Ardohain, Juan Cruz Godoy, Nadia Márquez, Carlos Espínola, Romina Diez, Sonia Decut Rojas y Eduardo Vischi.

El Presidente estaba acompañado de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Cuando ambos entraron al Congreso, recibieron una fuerte ovación por parte del oficialismo y los presentes.

Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel. Durante el discurso, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.

En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.

Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes.

Por otro lado, Milei protagonizó un breve momento con la senadora Patricia Bullrich, que antes de que comenzara el discurso se acercó al atril y lo abrazó. Durante su locución, destacó su trabajo y dedicación en su paso por el Ministerio de Seguridad y ahora como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El empujón de Villarruel a Karina Milei

En las redes se viralizó otro momento del ingreso del Presidente al Congreso. Cuando Milei comenzó a saludar a los legisladores que lo recibían, Villarruel intentó pasar a Karina Milei y le dio un empujón.

La tensa secuencia no pasó desapercibida para los usuarios que replicaron el corte.

