Más de 140 víctimas por el bombardeo a un colegio para niñas

Los padres iraníes acababan de dejar a sus hijos en clase cuando empezaron los bombardeos por todo el país. Con el ataque conjunto de EEUU e Israel, tuvieron que volver corriendo a las puertas de la escuela.

Al llegar a un colegio de primaria se encontraron con una escena devastadora: al menos 148 personas murieron en el ataque contra la escuela femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, al sur de Irán, según informó la agencia de noticias Mizan.

En un vídeo que circula por las redes sociales, que supuestamente muestra las secuelas inmediatas del ataque, se ve humo saliendo de las paredes quemadas y escombros esparcidos por la carretera. Cientos de curiosos se congregaron en el lugar, algunos de ellos visiblemente angustiados. Se oyen gritos de fondo.

Las informaciones sobre el bombardeo, el número de víctimas mortales y la fuente del vídeo no pudieron ser verificados de forma independiente por The Guardian. El servicio persa de verificación de datos Factnameh pudo cotejar el vídeo con otras fotografías del lugar de la escuela y concluyó que el vídeo era auténtico. Reuters afirmó que también había verificado que las imágenes procedían de la escuela.

Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, escribió en un mensaje en X que el bombardeo de la escuela era “la noticia más amarga” del conflicto hasta el momento. “Solo Dios sabe cuántos cadáveres de niños más sacarán de entre los escombros”.

La escuela parece estar situada junto a un cuartel de la Guardia Revolucionaria. Si se confirma el número de víctimas mortales, este bombardeo sería, de momento, el mayor incidente con víctimas múltiples del ataque liderado por Estados Unidos.

Ciudadanos iraníes de todo el país dijeron que sentían una mezcla de terror y esperanza con los bombardeos. Algunos mostraron alivio por la llegada de los tan esperados ataques, y los opositores al régimen hablaron de la esperanza de que estos pudieran dar pie a un cambio político, pero ambos sentimientos se vieron atenuados por el temor de que los ataques provocaran más muertes de civiles en un país ya sacudido por el reciente derramamiento de sangre.

En Teherán, algunas personas se refugiaron en sus casas, mientras que otras se lanzaron a las calles, atascadas por el tráfico, a buscar a sus hijos, ya que las escuelas cerraron. Muchos dijeron que llevaban semanas preparándose para una posible guerra almacenando agua y suministros.

Amir (los nombres de este reportaje se han cambiado para mantener el anonimato), de 37 años, propietario de una panadería en Teherán, dijo que se sentía “aliviado” al saber que los ataques parecían haber alcanzado edificios gubernamentales, pero temía que hubiera daños colaterales. “Me preocupa que mueran personas inocentes”, señaló. Amir tiene familiares heridos en la reciente represión del régimen iraní contra las protestas nacionales y temía que se produjera más derramamiento de sangre.

“Hemos sufrido tanto dolor... A pesar de ello, no queremos ver bolsas de cadáveres en las calles por los ataques de EEUU e Israel”, indicó.

Los ataques se produjeron en pleno proceso de negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, unas siete semanas después de que Teherán reprimiera violentamente las manifestaciones contra el régimen en todo el país, durante las que las fuerzas gubernamentales dispararon a manifestantes. Según la agencia de noticias estadounidense Human Rights Activist News Agency (HRANA), que viene documentando las víctimas, está confirmado que en las protestas murieron más de 7.000 personas y se siguen investigando otros 11.000 fallecimientos.

Hemos sufrido tanto dolor... A pesar de ello, no queremos ver bolsas de cadáveres en las calles por los ataques de EEUU e Israel Amir* — Panadero de Teherán

Algunos, que habían perdido a amigos o familiares en las protestas, se mostraron desafiantes: Mohsen, de 25 años, técnico informático en Teherán, dijo: “Tememos que nuestros compatriotas sean asesinados [por los ataques de EEUU e Israel], pero he visto cómo el régimen mataba a tiros a amigos míos, como nos ha pasado a miles de nosotros”.

“No sé muy bien qué va a pasar. Pero gracias al régimen y a su máquina de matar, ya hemos visto lo que se siente en una zona de guerra”, añadió.

Moein, de 21 años, estudiante de la Universidad de Teherán, dijo que se oían fuertes explosiones cerca de la universidad cuando cayeron las bombas.

Participó en las recientes protestas y dos de sus amigos murieron en la represión. El sábado reflexionaba así: “No estábamos a favor de la intervención extranjera porque no queríamos que mataran a nuestros seres queridos, pero el régimen ha masacrado a nuestras familias de todos modos. Cuando las armas provienen de EEUU, ¿nos golpean con más suavidad que cuando provienen de las máquinas de matar del régimen?”.

Preocupación en la capital, pero no pánico

Moein dijo que, aunque había preocupación en la ciudad, no se había caído en el pánico. “Nos hemos preparado para la guerra, hemos almacenado lo esencial”, dijo. “Por lo que yo sé, no hay refugios antiaéreos para la gente de a pie. Tanto él como otras personas afirmaron que habían tenido problemas intermitentes para acceder a los medios de comunicación estatales, aunque no estaba claro si se debía a ciberataques o a que los sitios web estaban saturados por el tráfico.

EEUU e Israel el sábado iniciaron la guerra el sábado por la mañana, cuando Donald Trump anunció que iban a comenzar “importantes operaciones de combate” contra Irán e instó a los iraníes a levantarse y “tomar el control de su Gobierno”. EEUU ha acumulado una importante presencia militar en la región durante las últimas semanas en preparación para el ataque.

“No me sorprendió porque llevábamos semanas esperando un ataque”, dijo Mehnaz, de 27 años, residente en Teherán. Estaba desayunando cuando oyó fuertes explosiones alrededor de las 9 h de la mañana. “Vivimos cerca de la oficina presidencial y de la sede administrativa del líder del Gobierno”, explicó. Los primeros ataques parecieron impactar cerca de las oficinas y el complejo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuya muerte el régimen ya ha confirmado.

Mehnaz dijo que había sentimientos encontrados, especialmente entre los opositores al actual Gobierno. “Es una sensación extraña, tanto miedo como esperanza por el fin del régimen”, apuntó.