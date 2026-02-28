El ministro de Exteriores de Irán dice que su país está dispuesto a desescalar y que un cambio de régimen es “misión imposible”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha dicho que el objetivo de Trump de un cambio de régimen en Irán es una “misión imposible”.

En una entrevista con NBC News, también ha dicho que su país está interesado en la desescalada y listo para hablar una vez que terminen los ataques entre Estados Unidos e Israel.

“Ahora no hay comunicación”, ha dicho. “Pero si los estadounidenses quieren hablar con nosotros, saben cómo ponerse en contacto conmigo. Sin duda, estamos interesados en una desescalada... Esta es una guerra elegida por Estados Unidos, y ellos tienen que pagar por ello. Pero, por lo que a nosotros respecta, no queremos la guerra”.