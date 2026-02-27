Trump, sobre Cuba: “Quizá hagamos una toma amistosa”

“Quizá hagamos una toma amistosa”. Así contestó el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre los siguientes pasos en torno a Cuba, un país al que Washington está asfixiando. El mandatario hizo estas declaraciones este viernes en la Casa Blanca antes de viajar para un acto en Texas.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros, no tienen dinero ni nada. Quizá hagamos una toma amistosa de Cuba. Llevo oyendo hablar de Cuba desde que soy niño, pero están en problemas”, dijo Trump: “Creo que es positivo para las personas que fueron expulsadas de Cuba, quieren volver a Cuba y están contentas con lo que está pasando”.

El mensaje de Trump llega después de que una carta de 45 organizaciones religiosas y de derechos humanos dirigida a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes de EE.UU. en la que instan “al Congreso a que presione a la Administración Trump para que revierta su política agresiva hacia Cuba. El Congreso debería pedir a la Administración que amplíe la ayuda humanitaria, apoye el compromiso político y económico y fomente un sector privado más dinámico que pueda ofrecer una mejor calidad de vida al pueblo cubano”.

La carta es un ejercicio de movilización ante la asfixia que está viviendo Cuba desde el decreto de hace unas semanas firmado por Trump, por el que se amenaza con sanciones comerciales a los países que suministren petróleo a La Habana.

El Tribunal Supremo de EE.UU. tumbó el atajo legal elegido por Trump para aplicar esos aranceles –la ley de emergencia internacional–, pero la amenaza política persiste, por lo que México paró los envíos a Cuba. La ausencia de crudo mexicano sumada a que Venezuela cortó el suministro de crudo desde que EE.UU. secuestró a Nicolás Maduro aboca a Cuba a una crisis humanitaria sin precedentes.

“Las recientes medidas de la administración Trump para negar a Cuba el acceso al petróleo convertirán lo que ya es una grave crisis económica y humanitaria en un 'colapso humanitario', como advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres”, afirma la carta: “Quienes agravan la crisis humanitaria de Cuba con la esperanza de aumentar las posibilidades de lograr el cambio político deseado no están ayudando al pueblo cubano. Esto debe detenerse de inmediato”.

Ciudadanos estadounidenses en la lancha interceptada

La embarcación de 24 pies –7,3 metros– implicada en un enfrentamiento con la guardia costera cubana fue robada en los Cayos de Florida y llevaba a bordo a ciudadanos estadounidenses, según informa Axios. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en el incidente de este miércoles, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba por la asfixia que la Administración Trump está ejerciendo sobre La Habana.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que EE.UU. está investigando el incidente y solicitó a Cuba acceso a los seis heridos, según informa Axios.

Las autoridades cubanas, por su parte, afirmaronque los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra la guardia costera cubana cuando el barco se acercaba a la isla, lo que provocó que los agentes respondieran al fuego. Según Axios, el propietario de la embarcación en Florida había denunciado que la embarcación había sido robada por un empleado. La Oficina del Sheriff del condado de Monroe (Florida) confirmó a Axios que está investigando el robo del barco.