Ernesto Che Guevara fue una figura central en la historia de América Latina durante la Guerra Fría, líder de la Revolución Cubana, promotor de la insurgencia en el Tercer Mundo, bandera de varias generaciones de rebeldes en todo el mundo, ícono de la entrega revolucionaria, de la violencia y el sacrificio como parteros del cambio social.

Su vida atraviesa esa época tan particular, la del mundo bipolar donde la transformación parecía al alcance de la mano. Se convirtió en un verdadero mito pero fue también un hombre que murió joven, que escribió mucho, que le puso cara a diversos proyectos políticos, que quedó estampado en camisetas y posters y que todos reconocemos quizás sin saber mucho de su vida.

En este episodio recorremos las varias etapas y facetas de esa trayectoria con Jon Lee Anderson. Con su monumental biografía del Che, publicada por primera vez en inglés en 1997, este afamado periodista cambió la forma en que entendemos al personaje. Consultó documentos hasta entonces desconocidos y entrevistó a muchos que no habían hablado antes. Se propuso, en sus palabras, “desentrañar los misterios de la vida del Che”.

En la charla reflexionó también sobre lo que ha pasado en el nuevo milenio y la importancia de seguir hablando de esa parte de la historia.

Conduce: Vania Markarian

Entrevistado: Jon Lee Anderson

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.