La Inmaculada Concepción

En este episodio, conversamos con Roberto Di Stefano sobre los usos y desusos de esta advocación de la virgen. ¿De dónde proviene el dogma de la pureza? ¿Por qué no hubo en el Río de la Plata una virgen criolla como la Guadalupe mexicana? ¿Cómo se transforma la Inmaculada en escudo antimoderno? ¿Cómo llega esta virgen a convertirse en símbolo de la lucha contra el aborto? ¿Y por qué deviene Menem en defensor de la Inmaculada?

Conducción: Lila Caimari

Entrevistado: Roberto Di Stefano

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.