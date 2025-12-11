La CGT moviliza el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar con un plan de lucha contra la reforma laboral de Javier Milei. Reunidos en la sede gremial ubicada en la calle Azopardo, el consejo directivo cegetista resolvió que movilizará a Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre. El objetivo es replicar la convocatoria en todo el país.

La noticia se dio a conocer horas después de que se oficializara el proyecto final de modernización laboral del Gobierno, que termina avanzando con muchos derechos colectivos de los sindicatos pese a los canales de comunicación existentes con la central para evitar una guerra abierta. Desde el mediodía están reunidos en Azopardo los integrantes de la mesa directiva de la CGT, entre los que se encuentran los tres cosecretarios, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Gustavo Arguello, y el embajador en el Consejo de Mayo y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

“El 18 de diciembre a Plaza de Mayo”, adelantó a elDiarioAR uno de los participantes de la cumbre. No hubo definiciones, en cambio, sobre la posibilidad de avanzar con un paro general.

En desarrollo