Javier Milei canceló su agenda en Oslo y vuelve al país sin la foto con María Corina Machado

El presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañó a Noruega suspendieron sus actividades en Oslo y emprenderán el regreso al país antes de lo previsto. La delegación tomó la decisión “ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado” para “dejarle ese espacio” a la dirigente venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Javier Milei participó este miércoles de la ceremonia de entrega del Nobel, donde María Corina Machado —opositora clave al gobierno de Nicolás Maduro— fue distinguida por su lucha democrática en Venezuela. Aunque no pudo estar presente físicamente, la medalla fue recibida por su hija, Ana Corina Sosa.

Tras la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde la hija de María Corina Machado, Ana Crorina Sosa, recibió la distinción en representación de su madre, Javier Milei tenía previsto entrevistarse tanto con el rey de Noruega, Harald V, como con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Pero la agenda fue suspendida por la comitiva ante la incertidumbre por la posible llegada a Oslo de Corina Machado.

Milei abordó a las 16 (hora argentina) el avión que lo trae de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 de este jueves.

Los organizadores informaron que la dirigente permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones en su país. “La ganadora del Premio Nobel de la Paz ha hecho todo lo que estaba en su mano para venir a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señalaron durante el evento.

La propia María Corina Machado difundió un audio en el que explicó que debió “pasar por muchas cosas” para intentar llegar a Noruega y agradeció a quienes “arriesgaron su vida” para ayudarla en ese trayecto.

En un discurso cargado de definiciones políticas, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar para permitir una transición democrática.

“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, sostuvo.

Con información de NA y medios

JIB