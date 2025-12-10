Eduardo Costantini se quedó con un predio de la Policía Federal que el Gobierno subastó US$46,5 millones

Eduardo Constantini, dueño del Malba y de Nordelta, se quedó este martes con un predio de 10.000 metros cuadrados en el barrio porteño de Belgrano que el Gobierno le quitó a la Policía Federal. El gobierno de Javier Milei logró subastar el codiciado predios en más de US$46,5 millones.

Mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ejecutivo subastó el predio ubicado en Bajo Belgrano. El predio de la Policía Federal tiene una superficie de casi 10.000 m² y ocupa una manzana completa delimitada por las calles Echeverría Nº 1175, Cazadores S/Nº, Juramento Nº 1142 y Artilleros Nº 2017/51/81.

En los papeles fue la desarrolladora Argencons la que se quedó con la totalidad del terreno porteño. Desembolsó un total de US$46,5 millones. La empresa tiene a Eduardo Costantini como accionista mayoritario, con el 51% de Argencons en su poder.

Quo Quesada, Ciudad G3, Santagada LINE e IRSA, de Eduardo Elsztain (amigo de Milei), también participaron de la subasta, ofreciendo entre US$40 millones y US$45 millones. La compulsa tenía como precio base unos US$21,3 millones.

Por medio de la Resolución 65/2025 publicada en el Boletín Oficial a comienzos de noviembre, el Gobierno había oficializado la desafectación del terreno ubicado en Belgrano, que hasta ahora estaba en jurisdicción de la PFA.

El predio era utilizado por la Policía Federal Argentina como taller de reparación de vehículos de infantería, división de bomberos y división de Brigada Forestal.

El Ministerio de Seguridad Nacional, entonces a cargo de Patricia Bullrich, había solicitado la reubicación de estas dependencias. En respuesta, la AABE le había reasignado a la PFA dos sectores de un inmueble en la calle Zepita número 3102, en el barrio de Barracas, para destinarlo a los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos pesados y al asiento de la Banda de Música de Cadetes.

