Muere Robe Iniesta, líder de la banda española Extremoduro, a los 63 años

Robe Iniesta, líder del grup de rock español Extremoduro, murió esta madrugada a los 63 años. Así lo ha señalado su agencia de comunicación. “Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, detalla el texto de la agencia de comunicación de Robe Iniesta.

“Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona”, apunta el citado comunicado, que añade: “Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida”.

También avanza que en los próximos días se organizará un acto de homenaje en Plasencia, Extremadura. “En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana”, señala la nota que ha informado de su fallecimiento.

Reacciones el mundo político y cultural

Iniesta, que ha sido una clave de la música española de las últimas cuatro décadas, como cantante de Extremoduro y también en su carrera independiente tras la disolución de la banda, recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2024 y numerosos reconocimientos en su tierra natal, Extremadura. Es por ello que su fallecimiento se ha traducido en numerosas muestras de pésame público.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado el fallecimiento del músico y ha afirmado a los medios que “se va un poeta, la rebeldía y el talento de Extremadura”. “Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día”, ha escrito Guardiola en su cuenta oficial de X, desde donde también ha trasladado un abrazo a su familia, amigos y “a todos sus seguidores que hoy le lloran”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha lamentado la muerte del cantante, del que ha destacado que fue “un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás”. “Hoy nos deja Robe Iniesta. Si 'toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo', él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza”, ha escrito Sánchez en la red social X.

La banca murciana de rock Viva Suecia también ha lamentado la muerte de quien fue una de sus inspiraciones. “Te llegó la muerte traicionera, Robe. GRACIAS por absolutamente todo Descansa en PAZ, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón”, puede leerse en su cuenta de X.

Diagnóstico de tromboembolismo pulmonar

En noviembre de 2024, canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar “reposo absoluto”.

Tras agradecer a toda la gente que fue a verles “en esta gira tan bonita” y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que “las ganas de volver” no se las quitaba “nada”. Aunque finalmente no ha podido regresar a los escenarios tal como él deseaba. Atrás quedan casi 40 años de carrera musical plagada de éxitos y polémicas, con letras contundentes y reivindicativas, en las que mezclaba el rock duro de la periferia madrileña con las temáticas del rock radical vasco.

Estas casi cuatro décadas de carrera han dejado 11 álbumes de estudio, con canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como Agíla (1996) o La ley innata (2008).

En su nuevo proyecto tras Extremoduro, Robe comenzó su andadura discográfica con Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (Bienvenidos al temporal, en 2018) y tres discos de estudio más: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023).

Alma de Extremoduro

Ácrata, combativo y siempre arisco ante los medios de prensa, Robe Iniesta fue desde un principio el alma mater de Extremoduro, banda que él mismo fundó en 1987 influenciado por bandas como AC/DC o Leño. Al no disponer del dinero requerido para poder costearse una grabación, tomó la iniciativa de ir vendiendo papeletas a todo el que quisiera contribuir, que valdrían por una copia de la maqueta cuando esta fuera grabada y editada.

Logró a vender 250 boletos, lo que motivó que alquilasen un estudio de grabación para, en enero de 1989, editar una tirada de mil copias. Llamó a la maqueta Rock transgresivo y solo se distribuyó por Extremadura.

Ese mismo año, Avispa Music se fija en la banda, y les ofrece un contrato por tres años que rompen al cabo de dos años para fichar por otra compañía independiente, esta vez con mejores condiciones y medios. También rompe Iniesta con la nueva compañía por diferencias en los cobros de derechos de autor, aunque la banda va adquiriendo reputación, por lo que a finales de 1991 año ficharan por DRO, filial de Warner Music.

Ante la falta de evolución de la banda, a comienzos de 1993 Robe Iniesta se muda a Barcelona y crea un nuevo grupo, Q3. Robe dedica todo ese tiempo a componer y propone a la discográfica grabar un álbum en solitario. Finalmente, decide que los miembros de Q3 reemplacen a sus antiguos compañeros de Extremoduro. Después de una gira caótica, con numerosas improvisaciones, la formación vuelve a cambiar y entran nuevos miembros, propuestos por Iñaki Antón, exguitarrista de Platero y Tú, que a la postre encauzaría Extremoduro en su senda hasta el éxito de público y crítica en 1996 con el álbum Agila.