La CGT prepara un pronunciamiento unificado contra la reforma laboral del Gobierno

La CGT reunirá el jueves próximo a su Consejo Directivo y expresará un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo de la central para el jueves a las 12 en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.

Así lo informaron fuentes sindicales después de que el jefe de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, se ausentara de la reunión de este martes del Consejo de Mayo en la que el Gobierno presentó las conclusiones sobre los proyectos que girará al Congreso en extraordinarias y en el período legislativo 2026.

Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gremialista no llegó a tiempo a la reunión por encontrarse en un vuelo de regreso de Washington, pero el faltazo fue leído como un desplante del sindicalismo ante la disconformidad de la CGT por no haber sido consultada para la reforma laboral.

Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, había advertido a principios de mes que la reforma que impulsa el Gobierno es “regresiva” y denunció que existe “falta de voluntad” para convocar a un ámbito de negociación.

“Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con la parte que representamos los intereses del mundo del trabajo, nosotros no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sentenció el dirigente, que además es titular del Sindicato del Vidrio (Seivara).

Mientras tanto, el Senado se prepara para abrir esta semana en comisión el debate sobre el proyecto: el bloque de La Libertad Avanza (LLA) estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir ese objetivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

Adorni anticipó que el “proyecto definitivo” aun no fue difundido pero dijo que “lo que más se destaca es la ultra actividad, prelación de convenios de carga fiscal laboral y temas para trabajadores autónomos y de plataformas”, además de de la eliminación del teletrabajo“, impulsada en la pademia y que, según definió, ”no tuvo el efecto deseado“.

Con información de Noticias Argentinas

JIB