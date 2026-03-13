Piden que los Milei sean citados a indagatoria en la causa $LIBRA

uan Grabois aseguró este viernes que el material incorporado a la causa por el criptoactivo $LIBRA confirmaría que el presunto fraude fue “coordinado y deliberado”, y reclamó que el presidente Javier Milei y su entorno sean citados a declaración indagatoria.

A través de su cuenta de X, Grabois sostuvo que el fiscal Eduardo Taiano finalmente habilitó a los abogados querellantes a acceder al material reunido en la investigación. Según afirmó, el equipo jurídico que representa a las víctimas comenzó a revisar la documentación y encontró “una cantidad de evidencia abrumadora” que, a su entender, confirmaría que la maniobra fue planificada.

Juan Grabois también cuestionó el accionar de la fiscalía al señalar que el material “estaba en poder de Taiano desde hace meses” y que recién se difundió después de que, según dijo, lo “pusieran en evidencia”. En ese marco, aseguró que ya se detectaron “decenas de llamadas incriminatorias” entre el Presidente, el empresario Mauricio Novelli, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el ministro Luis Caputo, tanto antes como después de la publicación del mensaje que impulsó el lanzamiento del token.

En contexto

Las declaraciones del diputado se producen luego de que se conociera un peritaje informático incorporado al expediente judicial que investiga el caso. De acuerdo con una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, especialistas analizaron los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y detectaron al menos cinco comunicaciones con el teléfono personal de Milei en los minutos previos al lanzamiento del criptoactivo.

Según ese informe, parte de los mensajes se registraron alrededor de las 19.01 del día en que el Presidente difundió en X el denominado “contrato” para adquirir $LIBRA, un código alfanumérico que permitía acceder a la operación. Los intercambios habrían sido en ambos sentidos, lo que indicaría un ida y vuelta entre el mandatario y el empresario.

El análisis pericial también ubica a Novelli como un posible “nodo central” en la red de comunicaciones vinculadas al proyecto. De acuerdo con la reconstrucción publicada, el lobista habría mantenido contactos tanto con Milei como con Karina Milei, además de intercambiar mensajes con otros actores del ecosistema cripto.

Entre las conversaciones detectadas también aparecerían referencias a la primera entrevista televisiva en la que el Presidente abordó el escándalo. Según fuentes citadas en la investigación, Milei habría anticipado a Novelli que daría una nota al periodista Jony Viale, y en ese contexto habrían intercambiado comentarios sobre posibles respuestas.

El peritaje indica además que la secuencia de mensajes se interrumpió durante algunos minutos, coincidiendo con el lanzamiento del token, y se reanudó cuando el valor de $LIBRA comenzó a desplomarse, situación que dejó a miles de inversores afectados.

La investigación también señala que Novelli se encontraba en Estados Unidos durante esos hechos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al empresario Hayden Mark Davis, mientras mantenía comunicaciones con distintos actores vinculados al lanzamiento del criptoactivo.

El material pericial fue incorporado al expediente que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y, según la reconstrucción periodística, aporta nuevos elementos para analizar las comunicaciones previas y posteriores al lanzamiento y posterior colapso del token.