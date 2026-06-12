El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en trenes y colectivos sin certificado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

A partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

Según explicó el jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.

Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

¿Cuál es el beneficio SUBE para personas con CUD?

Es un beneficio que permite viajar con el 100% de descuento en el pasaje en colectivos de jurisdicción nacional y trenes usando la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cada vez que viajás.

¿Cuándo se inicia la registración?

Martes 16 de junio: Inicia la etapa de registración de las tarjetas SUBE para poder acceder al beneficio o la adhesión al beneficio si el usuario ya tiene SUBE Registrada. Se hará mediante la web de SUBE.

¿Cuándo comienza a implementarse la medida?

Viernes 19 de junio: Implementación del sistema en colectivos de Jurisdicción Nacional y trenes. Es decir, las personas con discapacidad con SUBE registrada que se hayan adherido al beneficio que otorga el Gobierno Nacional comenzarán a tener el descuento del 100% en su pasaje.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Todas las personas que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad válido.

¿Qué necesito para gestionarlo?

Tenés que tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre y el número de tu CUD (de diez dígitos).

Si aún no registraste tu SUBE, podés hacerlo en nuestra web.

¿Cómo tramitar este beneficio?

Registrar la tarjeta SUBE en su sitio oficial. Si ya cuenta con una SUBE registrada, comenzar por el paso 2. Ingresar a tu cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

- En una Terminal Automática SUBE.

- En la app SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

- En las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

¿Hasta qué día hay tiempo de adherirse?

No hay plazo para registrarse, pueden hacerlo cuando quieran.

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional:

Informar al conductor el destino del viaje.

Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes:

Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).

Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

¿Qué pasa si no tengo SUBE?

Se puede adquirir en un Punto SUBE o comprarla online para recibirla en el domicilio, retirarla por una sucursal de correo o en los Centros de Atención SUBE.

No tengo CUD, ¿Cómo lo tramito?

A través de las Juntas Evaluadoras y completando los requisitos que figuran en la página web de la Secretaría Nacional de Discapacidad: Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Cuáles son las líneas de colectivos de Jurisdicción Nacional?

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 197.

Línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

¿Cuáles son las líneas de trenes?

Líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

¿Cómo me comunico con la Secretaría Nacional de Discapacidad?

Para obtener más información, podés consultar el sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ó comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, al 0800-555-3472.