Organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron en rechazo a la visita de Georgieva

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron en la puerta del Ministerio de Economía, en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que su directora, Kristalina Georgieva, y otras autoridades de la entidad, visitaban el edifcio para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y Trabajadores), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y La Cámpora, que además difundió un video en redes sociales en contra del FMI, fueron los impulsores de esta manifestación.

Bajo la consigna “fuera ingleses de Malvinas, fuera FMI de Argentina”, la marcha finalizó en Casa Rosada con críticas a Georgieva por considerarla coresponsable del plan económico implementado por el Gobierno Nacional.

De acuerdo a las consignas que expresaron las agrupaciones participantes, el organismo actúa como un cogobernante que prioriza los intereses financieros internacionales por encima del bienestar social y el desarrollo soberano de nuestro país.

Asimismo, repudiaron los acuerdos que el Ejecutivo mantiene con el FMI porque consideran que generan más pobreza, imponen ajustes fiscales, destruyen el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que precarizan el trabajo.

En la misma línea, denunciaron que las metas fiscales del Fondo establecen “techos a las paritarias” y colocan a los salarios de los trabajadores y a los haberes jubilatorios “muy por debajo de la inflación”.

También indicaron que los esquemas del FMI le “exigen” reducir el gasto público al Estado, situación que impacta directamente en las tarifas de los servicios públicos y provocan aumentos significativos.

ATE definió un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía, para el lunes 3 de agosto, para reclamar un aumento salarial de emergencia y manifestarse en contra del “vaciamiento” de organismos públicos y despidos en el Estado y las dos CTA, junto a la CGT, acordaron participar de la tradicional movilización de San Cayetano, el próximo 7 de agosto, mientras planean avanzar con nuevas medidas de fuerza o un posible paro general.