Emotivo mensaje de la familia del Indio Solari: “Hicieron que su despedida fuera un orgullo”

A pocos días de que el país se desayunara con la triste noticia de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, su entorno más íntimo “abrazó”, a la distancia, a las miles de personas que los acompañaron en este difícil momento.

A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter) e Instagram del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su esposa Virginia Inés Mones Ruiz, más conocida como Viru, y su hijo Bruno compartieron un video con un extenso y conmovedor mensaje de agradecimiento.

La publicación, que rápidamente se volvió viral y se llenó de réplicas de amor por parte de los fanáticos, repasa una “lista interminable” de personas, amigos y organismos que se pusieron a disposición de la familia desde aquel fatídico viernes 5 de junio, cuando el músico falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

El reconocimiento fue para el círculo cercano, el público ricotero, la organización y el operativo que contuvo el masivo e histórico adiós en Avellaneda.

Un agradecimiento a la logística de un adiós histórico

En el fragmento más político e institucional del mensaje, Virginia destacó el rol de quienes se cargaron al hombro la organización del multitudinario homenaje popular que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Parque Domínico de Avellaneda, que congregó a una marea humana incalculable.

La compañera del Indio mencionó especialmente a los encargados de coordinar el encuentro: “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”, detalló, haciendo extensiva la gratitud hacia el mandatario bonaerense: “A nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su personal”.

Tampoco faltaron palabras para quienes cuidaron de la seguridad y el despliegue civil en los momentos de mayor tensión emocional, destacando la labor de los cuerpos de bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, así como a los vecinos de Parque Leloir por su paciencia y respeto.

“A su amado público que nunca dudó”

El núcleo del emotivo descargo estuvo direccionado, como no podía ser de otra manera, a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado —la banda que custodió su obra solista— y al “pogo más grande del mundo”: sus fieles seguidores.

“Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor. Que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, expresó Virginia en el video.

El cierre de la misiva familiar revalida el pacto eterno entre el artista y su gente, una comunión que quedó demostrada en las calles con altares improvisados, banderas y cantos que convirtieron el asfalto en una misa ricotera final. Con este mensaje, Virginia y Bruno Solari sellan el capítulo más doloroso, transformando el luto en una declaración de orgullo colectivo.