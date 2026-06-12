Pakistán confirmó que EE.UU. e Irán alcanzaron “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz”

Pakistan, principal país mediador entre EE.UU. e Irán, confirmó este viernes que las partes alcanzaron “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” en lo que podría convertirse en el avance diplomático más significativo entre ambos países desde que comenzó la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz. Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se alcanzó un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca estuvo tan cerca como ahora”, dijo Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, en X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, había declarado poco antes que el memorándum con Estados Unidos estaba a punto de cerrarse. “El Memorándum de Entendimiento de Islamabad nunca estuvo tan cerca”, dijo Aragchi en X. “A la espera de su formalización definitiva, los medios de comunicación deberían abstenerse de especular sobre su contenido”.

“En consonancia con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se darán a conocer al público a su debido tiempo”, añadió el ministro en una publicación que Trump compartió también en su red social.

El mensaje de Aragchi llegó poco después de que el presidente de Estados Unidos acusara a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen “nada que ver” con lo conciliado por escrito. “Los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”, escribió Trump en su red Truth Social, que acusa a Irán de ser “gente muy deshonesta con la que tratar” y agrega: “Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!”.

Trump decidió cancelar este jueves ataques contra Irán alegando que Washington y Teherán habían alcanzado un “gran acuerdo” que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa y aseguró que el liderazgo de la República Islámica se comprometió a no continuar su programa nuclear.

¿Qué se sabe sobre el memorándum?

Existe confusión sobre el contenido exacto del texto. Medios iraníes habían informado este viernes de un documento que parece coincidir con buena parte de las exigencias planteadas por Teherán, lo que parece haber provocado la reacción de Trump.

Este viernes, el medio oficial IRNA recoge que lo acordado ahora por ambas partes no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días. También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.

IRNA, además, insiste en que Irán llega con “total desconfianza hacia la otra parte” y estaría “plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño”. Afirma que lo acordado con EE.UU. es solo “un memorando de entendimiento” que estaba “casi finalizado”, tras lo que seguirían negociando el “acuerdo final” y enfatiza que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según informa Reuters, citando una fuente occidental, una iraní y una del Golfo Pérsico un aspecto clave que aún no se resolvió es la redacción relativa al cese de hostilidades en Líbano, donde Irán exigió a Israel que ponga fin a la campaña contra sus aliados, la milicia Hezbollah.

Una fuente de la Casa Blanca indicó a medios como Fox News que Irán aceptó un acuerdo “basado en el cumplimiento” con múltiples componentes. En virtud de él, según la fuente, se desmantelará el programa nuclear de Irán y se destruirá y retirará su material nuclear. La condición de la destrucción de las reservas de uranio no figuraba en los textos comentados por las fuentes a Reuters.

Según a fuente de la Casa Blanca, el estrecho de Ormuz se reabrirá, Irán dejará de “financiar a grupos terroristas” y no se liberará ninguno de los activos congelados de Teherán hasta que el régimen cumpla con lo acordado. Esto puede chocar por lo descrito por las fuentes a Reuters, según las cuales Estados Unidos proporcionaría inmediatamente a Irán miles de millones de dólares en activos descongelados, algo que también recoge IRNA.

Antes, IRNA además había desmentido a los medios de comunicación occidentales en lo relativo a Ormuz, asegurando que Teherán no se compromete en este texto “a ceder su administración ni a devolver el estrecho” al estado anterior a la guerra. “El único punto mencionado es la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra, el establecimiento de la seguridad marítima por parte de los Estados ribereños, el fin del bloqueo ilegal y la eliminación de las amenazas a la navegación comercial por parte de Estados Unidos e Israel”, dice. “Se dejó claro que la futura administración del estrecho se basará en una iniciativa y propuesta iraní, en el marco de un asunto que concierne a los países de la región. En este contexto, no se debatirán cuestiones sobre el futuro del estrecho de Ormuz ni siquiera en negociaciones posteriores a la firma del acuerdo, y Teherán resolverá este asunto directamente en conversaciones con Omán” .

Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impás debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto, iniciado el 28 de febrero.

El anuncio de Trump sobre un avance en el diálogo llegó después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

Según recoge Reuters, si se logra un acuerdo sobre la redacción, el memorándum podría ser firmado el domingo por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, siendo Ginebra, por el momento, el lugar más probable para la firma.