Trump acusa a Irán de difundir “fake news” sobre el principio de acuerdo de paz

“Fake news”. Es uno de los conceptos que más le gusta usar a Donald Trump para insultar a los medios de comunicación que difunden noticias que no le gustan. Y este viernes lo hizo en relación con Irán, a quien acusa de difundir detalles del supuesto principio de acuerdo para una paz que, según Trump, son contenidos falsos.

Lo cierto es que los detalles que está difundiendo Irán supondrían que la Casa Blanca cede en muchos de los aspectos reivindicados por Irán –control de Ormuz y de los restos de uranio, así como levantamiento de sanciones–, y supondrían una derrota diplomática de Trump después de la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

“Los términos que Irán filtró a las fake news [los medios que no le gustan a Trump] no tienen NADA que ver con los términos acordados por escrito”, ha señalado Trump en Truth Social. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad. Es gente muy deshonesta con la que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡INCREÍBLE! Además, el ataque con drones que lanzaron anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, y que fue totalmente repelido, es TOTALMENTE INACEPTABLE. ¡Más les vale cambiar de actitud, y rápido!“