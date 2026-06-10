Trump, tras el intercambio de ataques con Irán: “Tardaron demasiado en negociar y ahora lo pagarán caro”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a amenazar a Irán tras el intercambio de ataques en las últimas horas a raíz del derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. “Tardaron demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora lo pagarán caro!”, escribe en su red, Truth Social, sin aclarar qué tipo de medidas piensa tomar ni qué implicaciones tiene para el proceso diplomático para poner fin a la guerra lanzada junto a Israel contra el país persa.

“El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; fueron totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!”, señala en el mismo mensaje.

EE.UU. lanzó nuevos ataques sobre suelo iraní en represalia por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó esta madrugada que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio. Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

Los ataques generaron dudas sobre si la tregua se mantiene vigente y amenazan con descarrilar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, pese a la insistencia anterior de Trump de que un acuerdo está cerca.

Irán afirmó este miércoles que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras el último intercambio de ataques de la noche pasada, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril. “Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de las negociaciones con EE.UU.). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA.

Donald Trump había confirmado este martes por la mañana que Irán había derribado el helicóptero Apache: “Nuestro gran Ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados”.

Según Trump, el ataque se produjo “mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”. El presidente de EE.UU. aseguró que “en el incidente participaron dos pilotos; ambos se encuentran a salvo y sin lesiones. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

El ataque ocurre mientras Oriente Medio aún se tambalea tras las escaramuzas entre Irán e Israel el día anterior, lo que supuso el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país, informa AP.