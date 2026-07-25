Especial invierno: el podcast de Tamara Tenenbaum se grabará en vivo y con público el 29 de julio

El podcast de elDiarioAR, Algo Prestado, grabará un episodio especial edición invierno el próximo miércoles 29 de julio a las 20:00. Tamara Tenenbaum, Buji, Gino Cingolani, Malena Rey y Pablo Pryluka dialogarán en vivo con presencia del público sobre “La Odisea”, con la excusa de la nueva película de Christopher Nolan.

Será en Casa Brandon (Luis María Drago 236) con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.