El Gobierno designó a Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, cargo que asumirá formalmente el próximo 1° de agosto dentro de la estructura de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

La medida quedó establecida a través del Decreto 649/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La incorporación forma parte de la reorganización que el Ejecutivo lleva adelante en el área de comunicación y en el sistema de medios estatales.

Subirats tendrá bajo su órbita la gestión operativa y administrativa de los medios públicos nacionales. Entre sus funciones estará el seguimiento del proceso de reorganización de empresas como Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., que administra señales como Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Cine.ar.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es profundizar el proceso de reducción del gasto, revisar estructuras administrativas y avanzar con proyectos de participación privada en áreas que actualmente permanecen bajo control estatal. En ese marco, aclararon que el nuevo funcionario no tendrá intervención en la estrategia de comunicación política del Ejecutivo, sino que su tarea estará concentrada en la gestión de los medios públicos y la implementación de las reformas previstas para el sector.

Periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social, Subirats cuenta con una extensa trayectoria tanto en medios privados como públicos. Durante una década trabajó en Radio Mitre y posteriormente pasó por Radio Continental, además de integrar el diario El Cordillerano y distintos proyectos periodísticos.

Entre 2019 y 2025 se desempeñó en Alpha Media Group, donde ocupó los cargos de gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego de gerente periodístico del grupo. Desde esa posición coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y de la agencia Noticias Argentinas.

Su experiencia en los medios públicos comenzó en 2016, cuando ingresó a Radio Nacional como gerente periodístico. Dos años después fue nombrado subdirector y, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, ejerció como director ejecutivo de la emisora estatal. En junio de 2025 volvió a ocupar ese cargo tras la salida de Héctor Cavallero.