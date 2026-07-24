Nuevos aranceles de Trump: críticas en Brasil, inquietud en Chile y negociación en México

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, decisión que sustenta en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Esta medida, que entró en vigor este viernes, a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington y profundiza la guerra comercial desatada con varios países como Brasil.

Brasil acusa a EE.UU. de utilizar el trabajo forzoso como excusa

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país sudamericano en la última semana tras al gravamen del 25% que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas “desleales”.

Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), los nuevos aranceles elevarán hasta el 37,5% la carga acumulada sobre las exportaciones del país sudamericano,

Gobierno de México asegura que esquiva los nuevos aranceles

Por su parte, el Gobierno de México aseguró que evitó la aplicación de los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves la Secretaría de Economía.

Pese a que México está incluido en la lista, la Secretaría detalló que alrededor de un 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10% de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

“Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

Chile dice que negociará con EE.UU.

El Gobierno de Chile señaló que el país sudamericano “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y que “negociará” con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles por supuestamente no combatir el trabajo infantil.

En ese contexto, la Cancillería chilena agregó que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida al afectar “la competitividad” de las exportaciones nacionales y generar “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.