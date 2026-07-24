Enoturismo y oleoturismo: eventos de agosto en la provincia de Buenos Aires
Con una agenda de actividades en bodegas y olivares, la programación incluye visitas guiadas, degustaciones de vinos y aceites de oliva, maridajes, experiencias gastronómicas regionales y encuentros con productores para conocer de cerca la riqueza vitivinícola y olivícola bonaerense.
ADOLFO ALSINA
FINCA RECÓNDITO OLIVARES
Experiencia Sensorial en el Olivar
ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: 8 de agosto, 9:30 y 15:30, calle Alemanes del Volga S/N, Colonia San Miguel Arcángel.
Descripción: Experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo, el proceso de elaboración, la visita a espacios de bioconstrucción -realizados con tierra y materiales naturales-, el disfrute de desayunos y meriendas con productos locales, y la degustación del Olivalatte: una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca. Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente. Organiza Finca Recondito Olivares. Reservas +549-2923 48-3801.
Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/
BERISSO
COOPERATIVA DE LA COSTA
ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados 15 y 22, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas.
Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador, con degustación de tres vinos, acompañados por productos regionales.
Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.
Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas al +549-221-524-9934.
Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es
CORONEL DORREGO
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO
Misa mensual
ENTRADA SIN RESERVA
Fecha, hora y lugar: 24 de agosto, a las 16:00 y 17:00, en RP72, localidad Faro.
Descripción: En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo. El 4to domingo de cada mes realizan la Santa Misa y visitas guiadas.
Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo. Reservas al +549- 2921 407427
BAHÍA BLANCA
FINCA OLIVOS DEL NAPOSTÁ
Evento gastronómico con cordero patagónico mediterráneo al asador, aceite de oliva y cosecha colectiva.
ENTRADA CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos a las 12:00, en RP51 KM 698,5; localidad Cabildo.
Descripción: Visita guiada al olivar, almazara y degustación de AOVEs propios del lugar. Cosecha comunitaria con fabricación de AOVE propio en Almazara, medicina integrativa, Yoga, SPA y SPO, baños de sonido y de árboles, reflexología, hidroterapia, aromaterapia y mascota-terapia. Se suspende por lluvia. Organiza Olivos del Naposta. Reservas en olivosdelnaposta@gmail.com
Mas informacion: https://www.instagram.com/olivosdelnaposta/
https://www.olivosdelnaposta.com/
BAHÍA BLANCA
FINCA OLIVA OLIVOS
Almuerzo y merienda en la finca
ENTRADA CON RESERVA PREVIA.
Fecha, hora y lugar: Todos los domingos de 13:00 a 19:00, en RN3 Vieja, Bahía Blanca.
Descripción: Recorridos, participación en la cosecha, proceso de elaboración, degustación de los aceites recién elaborados y opciones de almuerzo o merienda en medio del olivar. Organiza Finca Oliva Olivos. Organiza Finca Oliva Olivos. Reservas: +549-2914-02-6545 / fincaolivaolivos@gmail.com
Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/
BRANDSEN
VINOS Y TURISMO RURAL
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini.
Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrido por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia.
Reservas: teléfono +549-11-3601-6954
Más información:: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es
TORNQUIST
BODEGA SALDUNGARAY
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00. Calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.
Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación sobre el proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación. Catas dirigidas basadas en un taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, con tres vinos diferentes y picada. Organiza Bodega Saldungaray.
Organiza Bodega Saldungaray.
Más información:: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es
TANDIL
BODEGA CORDÓN BLANCO
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.
Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega, con degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco. Reservas al teléfono +549-249-462-9356 Reservas al teléfono +549-249-462-9356
Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/
JUNÍN
BODEGA LAS ANTÍPODAS
ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes, Junín.
Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Las Antípodas.
Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/
LUJÁN
VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos. Sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant y eventos empresariales y corporativos, avenida Emilio Mitre kilómetro 11200, ruta camino al Pueblo Turístico Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.
Descripción: Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad con vistas al viñedo. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli
Más información: +549- 11-3211-9836
https://www.instagram.com/zaffratelli/
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