Feria de Editores 2026: libros de 300 sellos independientes, invitados especiales y una fiesta para celebrar los 15 años

Con la finalidad de fomentar el vínculo entre lectores y lectoras y las personas encargadas de la edición de los libros se anunció una nueva edición de la Feria de Editores de Buenos Aires, más conocida como la FED, que tendrá lugar del jueves 6 al domingo 9 de agosto. Para celebrar los quince años del encuentro literario, que comenzó como una reunión entre un puñado de sellos locales y con el tiempo se convirtió en una de las cumbres más importantes de la edición independiente, este año la Feria prevé una programación gratuita con novedades y algunos de sus clásicos en el complejo Art Media del barrio porteño de Chacarita.

“Como en los últimos años, participarán más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros”, informaron los organizadores.

“La edición número 15 de la FED tendrá como invitadas internacionales a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas; la escritora francesa Violaine Bérot, y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo. Además, visitarán la FED el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella”, agregaron. Todos los invitados participarán de charlas, mesas y otras actividades gratuitas a lo largo de los cuatro días de las feria.

Entre algunos nombres de autoras y autores argentinos que también lo harán, se encuentran Mauricio Kartun, Martín Kohan, Clara Obligado, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Santiago Losa, Juan Mattio y Ricardo Romero.

Entre muchos otros, ofrecerán sus libros a la venta en sus stands sellos locales como Godot, Sigilo, Ampersand, Caja negra, El gato y la caja, Mardulce, La parte maldita, Adriana Hidalgo, Blatt & Ríos, Chai, Eterna Cadencia, Fiordo, El cuenco de plata, Entropía, Libros del Zorro Rojo, Calibroscopio, Alto Pogo, Marea, Gog & Magog, Paripé y varias editoriales que llegan de otros países, como Barrett, Altamarea, Comisura, Muñeca infinita (España); Polilla, U-tópicas, Gris Tormenta, Elefanta (México); Laguna, Mirabilia (Colombia); Fósforo (Brasil); Cuneta, Hueders, Laurel, La Pollera (Chile); Criatura, Hum, Estuario (Uruguay), entre otras.

Actividades destacadas

A diferencia de las ediciones anteriores, y aunque la entrada sigue siendo libre y gratuita, para acceder a la FED será necesario sacar un código QR que se obtiene en este enlace.

En una conferencia brindada ante la prensa esta semana, Víctor Malumián, uno de los fundadores de la Feria y titular del sello Godot, informó que tomaron esta decisión para tener un mejor panorama de la cantidad de asistentes, el flujo de los visitantes, los horarios más concurridos y el aforo a lo largo de los cuatro días.

Entre los destacados de la programación, que se puede consultar día por día en este enlace, adelantó que este año habrá una charla pública con el dramaturgo y director teatral Mauricio Kartun, debates alrededor del llamado “derecho a la ciudad” y una exposición de la historiadora Camila Perochena con el título “Editar el pasado para gobernar el presente”.

Una vez más, la FED entregará el Premio a la labor librera que distingue a la librería más destacada del país con un premio de 4 millones de pesos para adquirir libros en los stands del encuentro.

Además, y para acompañar la espera de quienes ingresan al predio, la FED entregará un libro gratuito a los visitantes. Esta vez, el tema central de esa publicación será el trabajo y los textos elegidos surgieron de un concurso que tuvo como jurado al escritor Ricardo Romero.

Durante la noche del sábado 8 de agosto, la FED celebrará sus quince años con una fiesta abierta al público, que tendrá lugar en el Teatro Vórterix de Colegiales y contará con la participación de Villa Diamante, Sandwich Piano Bar y DJ Malibú. Será la única iniciativa con entradas pagas, que ya se encuentran a la venta a través del sitio All Access.

Como ocurrió en años anteriores, una vez más el encuentro literario ofrecerá un espacio para la donación de sangre junto al Hemocentro Buenos Aires y la Librería Céspedes. Será el viernes 7 y, quienes quieran acercarse a donar, podrán hacerlo con inscripción previa en este enlace.

Repudio y preocupación

En su intervención ante los medios, Malumián aprovechó también para manifestar el “apoyo incondicional a la Ley de Defensa de la Actividad Librera” (más conocida como “La ley del libro” o “Ley 25.542”, que unifica el precio de las publicaciones en todo el país luego de que se conociera que el gobierno nacional volvió en las últimas horas a plantear que prevé una modificación en la normativa a través del Congreso Nacional y por iniciativa, una vez más, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La FED, como ocurrió a finales de 2023 con otro intento del gobierno de Javier Milei en el mismo sentido, comunicó que se une “al repudio de todas las editoriales y librerías independientes, así como también las cadenas de librerías de Argentina ante el lamentable intento de derogación de la Ley 25.542”.

“Esta ley es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más. Como comunidad, instamos a reflexionar sobre la importancia de preservar y fortalecer nuestro ecosistema literario. Juntos, editoriales, librerías y lectores podemos debatir mejoras a la ley, cambios, pero no se puede derogar unilateralmente una ley que se gestó en el debate y con información de calidad sobre el funcionamiento del ecosistema del libro”, agregaron en un comunicado.

AL

La Feria de Editores 2026 tendrá lugar los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 21, en el Complejo Art Media (Corrientes 6271, CABA). La entrada es libre y gratuita.