Día Mundial de las Ballenas y los Delfines: ¿por qué se conmemora el 23 de julio?

Cada 23 de julio se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, una jornada dedicada a promover la protección de estos cetáceos y de los ecosistemas marinos de los que dependen. La efeméride tiene su origen en la decisión adoptada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en 1982 de aprobar una moratoria sobre la caza comercial de ballenas, una medida que comenzó a aplicarse en 1986 y marcó un punto de inflexión en la conservación de estas especies.

La fecha invita a reflexionar sobre el valor ecológico de ballenas y delfines, su extraordinaria inteligencia y los desafíos que enfrentan para sobrevivir en océanos cada vez más afectados por la actividad humana. También busca fomentar acciones que contribuyan a preservar la biodiversidad marina y garantizar la salud de los ecosistemas oceánicos.

Mamíferos extraordinarios

Aunque viven en el agua, tanto las ballenas como los delfines son mamíferos. Respiran aire mediante pulmones, alimentan a sus crías con leche y necesitan salir periódicamente a la superficie para tomar oxígeno a través del espiráculo ubicado en la parte superior de la cabeza.

En la actualidad existen cerca de 90 especies de cetáceos, distribuidas en mares y algunos ríos de todo el mundo. Entre ellas se encuentran desde la enorme ballena azul, el animal más grande que haya habitado la Tierra, hasta pequeños delfines costeros adaptados a distintos ambientes.

Estos animales destacan por sus complejos sistemas de comunicación, su capacidad de aprendizaje y sus fuertes vínculos sociales. Diversas investigaciones demostraron que utilizan sonidos para orientarse, cooperar durante la búsqueda de alimento e identificar a otros integrantes de su grupo.

Un papel clave para el equilibrio de los océanos

Los cetáceos cumplen funciones fundamentales en los ecosistemas marinos. Las ballenas, por ejemplo, participan en el reciclado de nutrientes mediante un proceso conocido como la “bomba de las ballenas”, que favorece el crecimiento del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina y uno de los principales productores de oxígeno del planeta.

Los delfines, por su parte, ayudan a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces y otras especies marinas, mientras que la presencia de ambos grupos suele considerarse un indicador de la buena salud de los océanos.

La protección de estos animales beneficia también a numerosas especies que comparten su hábitat y contribuye a preservar ecosistemas esenciales para la regulación del clima global.

Las amenazas que aún persisten

Pese a los avances logrados en materia de conservación, las ballenas y los delfines continúan enfrentando importantes desafíos.

La contaminación por plásticos, las redes de pesca en las que quedan atrapados accidentalmente, el ruido submarino generado por embarcaciones y actividades industriales, las colisiones con barcos y los efectos del cambio climático sobre la temperatura y la disponibilidad de alimento representan algunas de las principales amenazas.

Si bien la caza comercial disminuyó considerablemente tras la moratoria internacional, algunos países continúan realizando capturas bajo diferentes mecanismos legales, lo que mantiene abierto el debate sobre la protección de determinadas especies.

Argentina y la conservación de los cetáceos

Argentina posee una enorme riqueza marina y es uno de los destinos más importantes del mundo para el avistaje responsable de ballenas.

Cada año, la ballena franca austral llega a las costas de la Península Valdés, en la provincia de Chubut, para reproducirse y criar a sus ballenatos. Este fenómeno natural atrae a miles de visitantes y constituye un ejemplo de cómo el turismo responsable puede contribuir a la conservación y a las economías regionales.

Además, las aguas del Mar Argentino albergan diversas especies de delfines, orcas y otras ballenas, cuya protección depende de la conservación de los ecosistemas marinos.

Una fecha para valorar la vida en los océanos

Cada 23 de julio, el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines recuerda que estos animales desempeñan un papel insustituible en el equilibrio del planeta. Su conservación no solo implica proteger a especies emblemáticas, sino también preservar la salud de los océanos, fundamentales para la biodiversidad, el clima y la vida humana.

La efeméride invita a promover hábitos responsables, reducir la contaminación marina, apoyar iniciativas de conservación y fortalecer la educación ambiental. Cuidar a las ballenas y los delfines es también cuidar los mares de los que depende buena parte de la vida en la Tierra.

NB