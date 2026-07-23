Calendario para las vacaciones de invierno: qué hacer en la provincia de Buenos Aires con los más chicos

La Costa realizará la 12º Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó; San Pedro, la 8° Fiesta de la Naranja Ombligo; Tres Arroyos, la 3° Fiesta de la Empanada en Reta; Campana, el Festival Federal de Tango; Chascomús, el Festival Chascomús Vacaciones; Saavedra, la visita guiada Descubrí La Trufa Negra, el ingrediente de oro en la alta cocina; y Baradero, celebrará su 411° Aniversario. En Villa Gesell continuará Invierno Medieval.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

LA COSTA (Mar de Ajó)

12º Fiesta del Alfajor Costero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en el Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.

Descripción: Puestos de productores alfajoreros locales, degustaciones, ferias, clases de cocina, sorteos, entretenimientos, juegos para las infancias y la tradicional degustación del alfajor gigante. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Promoción Turística de la Fiesta del Alfajor del Partido de La Costa, en articulación con la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/ - https://www.facebook.com/turismolacostaoficial

GENERAL ALVEAR

157º Aniversario de General Alvear

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 24 al domingo 26, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Acto protocolar, fogón gaucho, desfile cívico militar, espectáculos musicales, feria, emprendimientos y vaquillona al asador. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvear.

Más información: https://www.instagram.com/muni.alvear/ - https://www.facebook.com/munigeneralalvear

SAN PEDRO

8º Fiesta de la Naranja de Ombligo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, sobre calle Pellegrini, en la plaza principal.

Descripción: Para celebrar el aniversario de San Pedro, con espectáculos en vivo, danzas folclóricas, artesanías, emprendimientos, asado criollo, demostración de embaladores en vivo y concurso Cáscara Infinita, para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro con el acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/sanpedromunicipio/ - https://www.facebook.com/sanpedrobuenosaires

TRES ARROYOS (Reta)

3° Fiesta de la Empanada en Reta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, desde las 10:00, en el anfiteatro del balneario Reta, av. Stella Maris y Calle 48.

Descripción: Espectáculos en vivo, emprendimientos, artesanías y empanadas caseras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - https://www.facebook.com/turismo.tresarroyos - https://www.instagram.com/turismoreta/ - https://www.facebook.com/turismoreta

VILLA GESELL

Invierno Medieval 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 24 al lunes 27, desde el mediodía, en Villa Gesell.

Descripción: Espectáculos tribales, danzas, acrobacias, música celta, arquería y muestras de combates medievales. Continúa del 31 de julio al 2 de agosto en Villa Gesell. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: turismovillagesell.dptocalidad@gmail.com -

turismogesell.eventos@gesell.gob.ar

EVENTOS GASTRONÓMICOS

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Mar del Plata Coffee Cup 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, desde las 10:00, en el Salón Atlántico del NH Gran Hotel Provincial, av. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2502.

Descripción: Expo de cultura cafetera, con representantes de más de 20 ciudades y competencias en vivo en categorías Aeroexpress, Latte Art y Cup Tasters; espacios de networking, degustaciones, charlas y puestos de marcas. Entrada gratuita. Organiza Mar del Plata Coffee Cup con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: https://www.mardelplatacoffeecup.com/ - https://www.turismomardelplata.gob.ar/pdf/guia.pdf

SUIPACHA (General Rivas)

1º Festival del Osobuco al Disco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, desde las 9:00, en la Plaza Brown.

Descripción: Concurso de cocina al disco, feria, emprendimientos y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza el Centro de Educación Agraria N° 24 y la Municipalidad de Suipacha.

Más información: https://www.instagram.com/p/DZQdkQhvRnc/ -

https://www.instagram.com/cea.24rivas/ - https://www.instagram.com/desarrolloeconomicoyambiente/

EVENTOS CULTURALES

BARADERO

411° Aniversario de Baradero

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a las 9:00; domingo 26, desde las 11:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Sábado, ofrenda floral al Monumento a Hernandarias, Santa Misa en homenaje al Santo Patrono de Baradero, Santiago Apóstol; acto oficial, desfile de instituciones y corte de torta; almuerzo criollo, servicio de cantina y espectáculos en vivo.Domingo, Fiesta en la Rotonda con feria de artesanías, emprendimientos, carros gastronómicos, sector de juegos y espectáculos en vivo con Los Palmeras, Dúo Gómez Farías, Rapapam, Del Encuentro Dúo, Johanna Reynoso, Pedro Gorbarán, Ballet Municipal Sixto Palavecino y Ballet Amancay. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: https://www.instagram.com/turismobaradero?igsh=dnBsMms3Y2Y2azA5

CAMPANA

Festival Federal de Tango Campana 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, de 10:00 a 24:00, en la Escuela Dante Allighieri, calle Luis Costa 1321.

Descripción: Competencia en las categorías Tango Pista y Tango Libre. Premios en efectivo, ropa y calzado de tango. Organiza el Municipio de Campana.

Más información: https://www.instagram.com/campanagov/ - https://www.facebook.com/municipalidaddecampana

CHASCOMÚS

Festival Chascomús de Vacaciones

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, de 12:00 a 18:00, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación, Belgrano 344.

Descripción: Actividades gastronómicas y ambientales, espectáculos de teatro, magos, talleres, música y juegos, artesanías y visitas guiadas. Además, el Tren del Juego, una experiencia lúdica y participativa, donde en cada parada se presentan propuestas que promueven el intercambio generacional. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidaddechascomus/ - https://www.facebook.com/MuniChascomus

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Festival de Invierno

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en la Plaza Sarmiento.

Descripción: Jornadas dedicadas a la cultura, la producción local y la gastronomía, con espectáculos musicales y artesanías. Entrada gratuita. Organizado por la Asociación de Hoteles y Gastronómicos con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

GENERAL ALVARADO (Miramar)

MiraCon 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, de 13:00 a 18:00, en el Polideportivo Municipal, Paseo Leloir Nº 660.

Descripción: Concursos de cosplay, con dibujantes en vivo, firmas de autores y autoras, talleres, charlas, puestos de editoriales, merchandising, comics, manga, novelas y cuentos. Invitado especial: Enrique Breccia. Además, proyección de películas, gaming, manhwga café, comida temática y tradicional; y sector especial de cultura coreana, k-pop, concurso de fandancers, juegos y trivias, clases de coreano, stands y fans club. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://www.instagram.com/miramararg/ - https://www.facebook.com/MiramarARG

EVENTOS DEPORTIVOS

CHASCOMÚS

Concurso Infantil de Pesca

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 9:30, en La Bajadita.

Descripción: Jornada de pesca recreativa en las categorías , alevinos, mojarrita, dientudo y pejerrey, con caña y libre devolución, divididas por edades y con una duración de hora y media. Premios para el primer, segundo y tercer puesto. Carnada a cargo de cada participante. Inscripción gratuita en el día. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus - www.facebook.com/chascomustur

MONTE HERMOSO

Monte Corre-La Aventura

ACTIVIDAD ARANCELADA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 9:30, en el Paseo del Pinar.

Descripción: Carrera que combina desafío, naturaleza y deporte en un entorno único. Distancias de 7, 14 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada: www.bahiacorre.com.ar. Organiza Bahía Corre y la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: https://www.instagram.com/montehermoso.deportes/ - https://www.facebook.com/DeportesMonteHermoso?locale=es_LA - (2921) 407088

VISITAS GUIADAS

CORONEL DORREGO

Trekking Fotográfico

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a las 14:00, en la Oficina de Turismo.

Descripción: Recorrido guiado a pie por los puntos panorámicos más emblemáticos de la Villa Balnearia. Durante la caminata, se visitarán la inmensidad del mar, las dunas, el río Quequén Salado y la vegetación costera. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: https://www.instagram.com/municipiodorrego/ - https://www.facebook.com/municipiodorrego - https://www.instagram.com/turismodorrego/ - https://www.facebook.com/DorregoTurismo02

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Visita Guiada Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, a las 14:00, en el Vivero Cosme Argerich.

Descripción: Senderismo guiado orientado a la educación ambiental, el encuentro y la puesta en valor del patrimonio natural local. El vivero cuenta con 36 hectáreas de bosques y senderos, donde conviven más de 1.800 ejemplares de árboles y una variada fauna autóctona. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de La Costa.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

NECOCHEA

Visita Guiada a la Estación de Piscicultura

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y miércoles 29, a las 14:00 y a las 15:00, desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, av. 2 y calle 87.

Descripción:Promueve el conocimiento de las especies autóctonas del Río Quequén, durante una hora. Actividad gratuita. Transporte con cupo limitado. Inscripciones: 2262431153 Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información:

www.facebook.com/NecocheaTur - www.instagram.com/necocheatur

SAAVEDRA (Espartillar)

Descubrí La Trufa Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a las 10:00, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo, RN 33 KM 164,5.

Descripción: Historia, proceso productivo en campo, búsqueda, recolección de la trufa negra y degustación de diferentes platos elaborados en base a ese hongo. Sábados de julio y agosto. Cupos limitados con reserva previa en https://trufasdelnuevomundo.com/product/visitatrufera/. Organiza el establecimiento Trufas del Nuevo Mundo con el acompañamiento del Municipio de Saavedra.

Más información: https://www.instagram.com/trufasar/ - https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica-cultural-y-deportiva/

FERIAS Y EXPOSICIONES

NECOCHEA

Car Show Día del Amigo 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, desde las 11:00, en av. Pinolandia, entre avenidas 2 y 10.

Descripción: Vehículos, música, gastronomía y encuentro entre amigos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: https://www.instagram.com/produccionnecochea/ - https://www.facebook.com/produccionnecochea