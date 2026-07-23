Cómo funcionaba el sistema de contratos y representación con TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni vinculada a la AFA

La empresa del productor de teatro Javier Faroni, TourProdEnter LLC, firmó un contrato con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el año 2021, por el cual recibía un ingreso proveniente de los acuerdos comerciales en el exterior.

La firma del “Acuerdo de Agente Comercial Internacional” le permitió a la empresa hacerse del 30% de la recaudación, además del 10% adicional por las distribuciones relacionadas con las tareas de logística en las contrataciones en las que participó.

El acuerdo se había firmado el nueve de diciembre de 2021, justo al día siguiente de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, formalizara la presentación de una oferta por los servicios que presta la empresa TourProdEnter LLC. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de este año, 2026.

En relación con el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la firma de Faroni logró representar comercialmente y de forma exclusiva en el mundo a la entidad que preside Tapia, salvo dentro de Argentina.

El expediente de la investigación que lleva a cabo la Justicia de EE.UU. procura reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de fondos canalizados a través de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami.

En ese contexto, la investigación aporta antecedentes sobre el origen de esa empresa: TourProdEnter fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, cuatro meses después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la entidad. La sociedad figura formalmente a nombre de Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, quien aparece como manager de la compañía.

TourProdEnter obtuvo la representación comercial global de la AFA para cobrar los ingresos provenientes del exterior y, en octubre de 2025, esa relación habría sido prorrogada hasta 2030.

La investigación sostiene que TourProdEnter llegó a administrar cerca de US$300 millones mediante cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y posteriormente PNC Bank. Según esos registros, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades constituidas en Miami.

Entre las firmas mencionadas figuran Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.

Respecto de Javier Faroni, La Nación sostuvo que, aunque Erica Gillette figura como responsable formal de TourProdEnter, el empresario habría intervenido en la apertura de cuentas bancarias, la autorización de transferencias y la firma de documentación vinculada con la operatoria financiera. El medio también recordó que Faroni fue productor teatral, exdiputado bonaerense por el Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas.

Por su parte, Clarín informó que los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting analizan contratos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, registros bancarios y demás documentación relacionada con TourProdEnter y los contratos comerciales internacionales de la AFA.

En paralelo, la AFA rechazó versiones periodísticas sobre un supuesto secuestro del teléfono celular de Claudio Tapia durante un operativo realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad calificó esa información como “rotundamente falsa”.

La investigación judicial permanece en una etapa preliminar y busca reunir evidencia documental y testimonial sobre las operaciones comerciales bajo análisis. Hasta el momento, las actuaciones conocidas no constituyen una determinación de responsabilidad penal ni implican condenas respecto de las personas mencionadas en el expediente.

¿Cuáles eran los alcances de las representaciones de TourProdEnter LLC?

Tenía a su cargo la promoción y comercialización de marcas, sus emblemas e imágenes, además de derechos comerciales. También se encargaba de la organización de diferentes eventos deportivos, como los comerciales relacionados con la AFA y con la selección.

¿Qué otras atribuciones tenía TourProdEnter LLC?

También, en el contrato se establecía que TourProdEnter LLC podía ser agente de cobro de los convenios de los sponsors como de los de patrocinio, y cobrar contratos firmados por la AFA, en ciertos casos.

Además, gestionaba la promoción de las actividades que realizaba la AFA y de las selecciones nacionales. Lo propio tenía como finalidad alcanzar nuevos acuerdos comerciales que le dieran nuevos ingresos a la institución.

También se le asignaron a la firma estadounidense las tareas de logística, que alcanzaban al pago de los proveedores. Los gastos se conformaban por traslados y alojamiento, entre otros, que se hacían desde cuentas de diferentes bancos.

De acuerdo a su página web, TourProdEnter LLC representa “a la Asociación del Fútbol Argentino en acuerdos de patrocinio. Conectamos a los seleccionados argentinos, reconocidos mundialmente, con marcas internacionales de primer nivel. Comercializamos emblemas e imágenes, planificamos eventos y promovemos todo tipo de actividades en las que participan la AFA y sus selecciones”.

Estados Unidos investiga operaciones financieras ligadas a la AFA

En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dicho país, enfocándose en la gestión de fondos y contratos de empresas con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.

La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.

Los investigadores, fiscales especializados en delitos económicos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a información sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, según publicó días atrás el diario La Nación.

Los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.

La hipótesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firmó con patrocinadores y otras firmas.

La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.

Según la documentación recopilada, la empresa movió al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

A su vez, la compañía colocó 57 millones de dólares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich, alertó a funcionarios de la administración estadounidense de Donald Trump sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.

El FBI norteamericano juzgó que no habían evidencias suficientes para abrir una investigación criminal en Estados Unidos, pero entre finales del año pasado y principios de este año, la situación dio un giro.

Con información de NA.